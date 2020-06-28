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Tokat'ta kazı sonrası bulundu

2020-06-28 10:01:25
Tokat'ta kazı sonrası bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde inşaat çalışması yapan işçiler, kazı sırasında ortaya çıkan görüntü sonrası şoke uğradı.

#1
Foto - Tokat'ın Niksar ilçesinde bir inşaatın temel kazısı yapıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir inşaatın temel kazısı yapıldı.

#2
Foto - Niksar ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden inşaat sahası içerisinde lahit mezar bulundu.

Niksar ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden inşaat sahası içerisinde lahit mezar bulundu.

#3
Foto - İnşaat alanı polis ekiplerince şeritle kapatılırken, kazı çalışmaları durduruldu.

İnşaat alanı polis ekiplerince şeritle kapatılırken, kazı çalışmaları durduruldu.

#4
Foto - Tokat Müze Müdürlüğü görevlileri bir kısmı kazı sırasında hasara uğrayan mezarda inceleme yaptı.

Tokat Müze Müdürlüğü görevlileri bir kısmı kazı sırasında hasara uğrayan mezarda inceleme yaptı.

#5
Foto - Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarların birisinin boş, diğerinin içerisinde ise iki kişiye ait insan iskeletleri bulundu.

Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarların birisinin boş, diğerinin içerisinde ise iki kişiye ait insan iskeletleri bulundu.

#6
Foto - İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inşaat sahası içerisinde kaçak kazı yapacakları bilgisi üzerine gece inşaat alanına baskın yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inşaat sahası içerisinde kaçak kazı yapacakları bilgisi üzerine gece inşaat alanına baskın yaptı.

#7
Foto - Define aradıkları iddia edilen 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındıkları polis merkezinde ifadeleri alındı.

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