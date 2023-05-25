Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili Togg'un yollara çıkmasıyla birlikte yollardaki şarj üniteleri sayısı da hızla artmaya başladı. Şu ana kadar piyasada batarya ve elektrikli araç fabrika maliyetleri hariç olmak üzere yalnızca şarj üniteleri ve diğer bağlantı ekipmanları için 2.5 milyar TL'lik yatırım büyüklüğüne ulaşıldı. Türkiye'nin gururu olan Togg başta olmak üzere elektrikli otomobillerin kesintisiz enerji ile yol kat edebilmeleri için çalışmalar hızla devam ediyor. Bugüne kadar 2 bin 592 adet istasyonda 3 bin 835 adet AC (yavaş şarj), bin 123 adet DC (yüksek hızlı şarj) şarj ünitesi olmak üzere toplam 4 bin 958 adet şarj noktası açıldı.