  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
14
Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

2023-05-25 09:31:22
Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

Türkiye'nin otomobili Togg'un ikinci eli bazı sitelerde satılmaya başlandı. Rakamı görenlerse şaşkınlık yaşadı.

#1
Foto - Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi karaborsacıları harekete geçirdi.

#2
Foto - Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

Kısa süre önce teslimatları başlayan araçlar online satış sitelerinden dudak uçuklatan rakamlara satışa çıkarılmaya başladı.

#3
Foto - Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

Sadece araç değil Togg ile ilgili hemen her şey büyük ilgi görüyor. E-ticaret sitelerinde Togg ile ilgili maket, tişört ve benzeri promosyon ürünleri bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

#4
Foto - Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

Araçla ilgili internette ilgi gören başka bir konu ise domain fiyatları. Örneğin www.marmaratoggbayi. com alan adı 250 bin lira, www.togg2elparca. com ise 300 bin lirada satılığa çıkmış durumda.

#5
Foto - Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

Türkiye'nin yerli otomobile olan ilgi ve beğenisinin farklı bir seviyede seyrettiğini belirten otomobil uzmanları, "Türkiye'de bugüne kadar hiçbir otomobil bu kadar ilgi görmedi. Sanal dünyada da en fazla izlenen, araştırılan otomobil Togg oldu" yorumunu yaptı.

#6
Foto - Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa-Gemlik'te deneyim merkezleri açan Togg, İstanbul, Ankara, Bursa-Gemlik, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Antalya ve Kayseri'de de servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürüyor.

#7
Foto - Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

Dünya çapında bir teknolojiye sahip olan ve teknik özellikleriyle araba tutkunlarını kendisine hayran bırakan Togg, 29 Mart'taki çekilişin ardından mayıs ayında teslimatlarına başlamıştı.

#8
Foto - Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

Bu yıl 20 bin aracı teslim etmeyi planlayan şirketin yakın gelecekteki teslim sayısı ise 100 bine çıkacak.

#9
Foto - Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Togg'un deneyim merkezleri her gün yüzlerce vatandaşı ağırlıyor. Test araçları üzerinde yerli otomobilin keyfine varan vatandaşlar, yerli otomobilin yurt sınırlarını aşarak Avrupa yollarına da çıkarılmasını istiyor. Test araçlarını inceleyen vatandaşlar Togg'un ülke sınırlarını aşmasını bekliyor. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları en kısa sürede yerli otomobili Avrupa'da da görmenin hayalini kuruyor.

#10
Foto - Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobili Togg'un yollara çıkmasıyla birlikte yollardaki şarj üniteleri sayısı da hızla artmaya başladı. Şu ana kadar piyasada batarya ve elektrikli araç fabrika maliyetleri hariç olmak üzere yalnızca şarj üniteleri ve diğer bağlantı ekipmanları için 2.5 milyar TL'lik yatırım büyüklüğüne ulaşıldı. Türkiye'nin gururu olan Togg başta olmak üzere elektrikli otomobillerin kesintisiz enerji ile yol kat edebilmeleri için çalışmalar hızla devam ediyor. Bugüne kadar 2 bin 592 adet istasyonda 3 bin 835 adet AC (yavaş şarj), bin 123 adet DC (yüksek hızlı şarj) şarj ünitesi olmak üzere toplam 4 bin 958 adet şarj noktası açıldı.

#11
Foto - Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

Kurayla Togg sahibi olan vatandaşlara ait araçların teslimatları büyük heyecan oluşturdu. Şehre ilk girişleri için törenler düzenlenen araçlar bir süre şehir merkezinde gösterimde tutulurken, yerel gazetelerin de manşetlerini süsledi.

#12
Foto - Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

"Sahibinden Togg" olarak verilen ilanlarda resmi satış fiyatı ise 953 bin liradan başlayan aracın fiyatı 3 milyon 500 ila 4 milyon liraya kadar çıkarak üç katına ulaştı.

#13
Foto - Togg'un ikinci el satış fiyatı şok etti! 

Söz konusu ilanların kısa sürede alıcı bulduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Hatice Kolçak duyurdu, büyük tüyoyu verdi: İflas demek iflas işte! Amerika, dünyayı krizin içine sokacak
Ekonomi

Hatice Kolçak duyurdu, büyük tüyoyu verdi: İflas demek iflas işte! Amerika, dünyayı krizin içine sokacak

Hatice Kolçak, 'Altın fiyatları neden bu kadar düştü?' sorusuna cevap verdi. Kolçak, altın alımı için fırsat seviyeleri olduğunu söyledi. İ..
Avrupa ülkesi resmen Rus gazını unuttu: İlk kez fiyat 340 dolara kadar indi! Ruslar şimdi ne yapacak!
Dünya

Avrupa ülkesi resmen Rus gazını unuttu: İlk kez fiyat 340 dolara kadar indi! Ruslar şimdi ne yapacak!

Avrupa sürekli olarak Rus gazını alma noktasında Rusya'nın kapısını çalmasına rağmen buna karşılık son dönemler yanlı tutumu başka yollara i..
Çekya İsveç'ten 2,7 milyar dolarlık zırhlı muharebe aracı satın alacak
Dünya

Çekya İsveç'ten 2,7 milyar dolarlık zırhlı muharebe aracı satın alacak

Çekya hükümeti, Savunma Bakanlığının İsveç’ten 2,7 milyar dolar tutarındaki 246 adet CV90 zırhlı muharebe aracı satın alımı talebini onaylad..
TRT 1’in yepyeni müthiş dizisi 'Kendi Düşen Ağlamaz' geliyor: Sosyal medyada gündem oldu! Konusu, oyuncuları
Medya

TRT 1’in yepyeni müthiş dizisi 'Kendi Düşen Ağlamaz' geliyor: Sosyal medyada gündem oldu! Konusu, oyuncuları

TRT ekranından izleyici ile buluşmaya hazırlanan "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi sete çıktı. İstanbul'da sete başlayan dizinin ilk gününden fot..
Tutukluluk süresi 3 ay uzatıldı! Beyaz Saray’dan tepki
Dünya

Tutukluluk süresi 3 ay uzatıldı! Beyaz Saray’dan tepki

Beyaz Saray, The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich'in tutukluluk süresini 3 ay uzatan R..
Fitch'den ABD'ye büyük şok
Ekonomi

Fitch'den ABD'ye büyük şok

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin "AAA" olan kredi notunu negatif izlemeye aldı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23