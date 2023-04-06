TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

KÖR NOKTA ASİSTANI T10X, arka kısmında bulunan iki radar yardımıyla yandaki şeritlerden gelen araçları tespit eder ve yan aynalarda bulunan ikaz ışıkları ile kullanıcıya bilgi aktarır. Bu anlarda sürücü şerit değiştirmek için sinyal verirse ikaz lambaları yanıp sönerek olası bir çarpışmayı önler. OTOMATİK PARK ASİSTANI Park sensörleri yardımıyla çalışan bu sistem, kullanıcı müdahalesi olmaksızın otonom park yapma imkanı verir. Gaz, fren, direksiyon ve vites kontrolü tamamıyla T10X tarafından yapılır. Kullanıcı yardımı gereken koşullar ve güncel park durumu cihaz ekranından takip edilebilir. Bu asistan hem park etme hem de park yerinden çıkmak için kullanılabilir. DUR-KALK FONKSİYONLU AKILLI ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ Adaptif hız sabitleyici, sürüş hızını öndeki trafiğe göre otomatik olarak ayarlayarak kullanıcılara eşsiz bir sürüş deneyimi sağlar. Sistem, cihazın tamamen durması halinde bile kullanıcıdan alacağı komutla takibin devam etmesini sağlayabilir. Dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, Trafik işareti algılama yardımıyla hız limitlerini de aktif olarak öğrenir. KAMERALI SÜRÜCÜ DİKKAT ASİSTANI T10X’te bulunan kızılötesi kamera, kullanıcının göz ve baş hareketlerini inceleyerek analiz eder. Sistem, kullanıcının yola yeterince odaklanamadığını veya yorgun olduğunu tespit ettiğinde görsel ve işitsel uyarı verir. AKILLI ŞERİT TAKİP SİSTEMİ VE ŞERİTTEN AYRILMA UYARISI Akıllı şerit takip sistemi, çok fonksiyonlu ön kamera yardımıyla şeritleri algılar, şeritten dışarı doğru bir kayma olduğunda sürücüyü uyarır ve gerektiğinde ufak manevra düzeltmeleri ile T10X'i şeridinde tutar. TRAFİK İŞARETİ ALGILAMA SİSTEMİ T10X'in çok fonksiyonlu kamerası yardımıyla okunan trafik levhalarındaki bilgi dijital gösterge panelinde gösterilerek sürücü uyarılır. Asistan sistemler, bu bilgiyi kullanarak T10X'in hızını ayarlar. ÖN VE ARKA ÇAPRAZ TRAFİK UYARILARI Ön çapraz trafik uyarısı, sağdan veya soldan gelen trafiği tespit ederek olası bir çarpışmayı önler. Bu sistem özellikle park alanlarından çıkarken ve kavşaklardan dönerken sürücünün göremediği kör noktalarda etkili olur. Sistem öncelikle kullanıcıyı uyararak durumdan haberdar eder ve gerekirse frenleme yaparak cihazı durdurur. Arka çapraz trafik uyarısı da T10X’in geri hareket ettiği senaryolarda devreye girer. ADAPTİF SÜRÜCÜ ASİSTANI Adaptif sürücü asistanı, dur-kalk fonksiyonlu adaptif akıllı hız sabitleyici ile akıllı şerit takip sisteminin bir arada çalışmasıyla işlevsel hale gelir. Bu asistan, şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda öndeki aracı 60 km/saat hıza kadar takip edebilir. Aynı zamanda sürücünün kullanım alışkanlarını öğrenerek kendini adapte eder ve kullanıcıya daha konforlu bir sürüş deneyimi sağlar. YOĞUN TRAFİK Yoğun trafik pilotu, kullanıcının direksiyon dahil tüm kontrolleri T10X’e bırakmasını sağlar. Asistan pilot T10X’in şeritteki konumunu ve takip mesafesini düzenleyerek yoğun trafikte konforlu bir sürüş deneyimletir. Kameralı sürücü dikkat asistanı yardımıyla sürücünün dikkat seviyesi ölçülür, gerektiği halde sistem uyarı verebilir ya da inaktif hale gelebilir. Bu özellik 15 km/saat hıza kadar kullanılabilir. ÖN ÇARPIŞMA UYARISI VE ACİL DURUM FRENİ Bu sistem yardımıyla T10X, sürüş rotasındaki diğer araçları ve yayaları tespit eder. Çarpışma tehlikesi oluşturan herhangi bir durumda sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyararak olası bir çarpışmayı engellemeye yardımcı olur, gerektiği halde fren yapar. TASARIMIN İLHAM NOKTALARI T10X, modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlenir. Akıllı cihazın yoldaki imzası olan ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekân detaylarına modern bir incelikle işlenen lale figürleri, coğrafyamızın kültür mirası ile olan bağını vurgular. T10X’in keskin hatları, ön taraftan başlayarak yan ve arka tasarımında akıcı bir devamlılık sağlar. Bu tasarım, yalın ve net çizgiler ile hayat bulur. Bumerang tasarımlı gündüz farları, ızgaralar ve far grubu tasarımıyla tüm bakışları üzerine çeken etkileyici ön yüz, krom detaylar ile şekillendirilir. İNSAN ODAKLI TASARIM T10X’in orta konsolu, iç mekânın en önemli stil ve fonksiyon özelliklerinden biri olarak öne çıkar. Uçak kokpitini hatırlatan formuyla vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı olur. Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüz, sesli komut özelliğinin de desteğiyle kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın ve sade tasarımını destekler. GENİŞ VE FERAH YAŞAM ALANI Yeni bir yaşam alanına dönüşen T10X, uzun aks mesafesine sahip olmanın getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu bir şekilde ağırlar. Kabin içindeki yüksek baş mesafesi ve sınıfının en uzun diz mesafesi ile bir üst sınıfın konforunu sağlayan geniş ve ferah iç mekân, uzun yolculuklarda benzersiz bir rahatlık ve keyif sunar. EURO NCAP STANDARTLARI T10X’in tasarım, üretim ve mühendislik süreçlerinde uluslararası standartlar esas alınmıştır. Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlanmıştır. ŞARJ TİPLERİ T10X’inizi 3 farklı şekilde şarj edebilirsiniz. T10X’inizi, ev tipi bir priz üzerinden, duvara monte bir AC şarj istasyonundan ya da süper hızlı DC şarj istasyonlarından her yerde güvenle şarj edebilirsiniz. TOGG, standart ev prizi 3.7 kW, AC 22 kW, DC 180kW olarak maksimum güç seviyelerinde şarj edilebiliyor.