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TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

2023-04-06 09:00:04
TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

Togg'da ilk teslimatlar yapıldı, dünyanın gözü Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobiline çevrildi. MIT Technology Togg'u inceledi ve dikkat çeken analizini sundu.

#1
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

TOGG'un yola çıkması dünyanın farklı bölgelerinde Haber olurken MIT Technology Review'dan çarpıcı bir analiz geldi.

#2
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

Zeyi Yang'ın kaleme aldığı yazıda 2023'ün Türkiye için son derece önemli bir yıl olduğunun altını çizildi.

#3
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

'GELECEKTEKİ EKONOMİK BÜYÜMENİN SEMBOLÜ' '2023 aslında Türkiye için büyük bir yıl, ancak sadece cumhuriyetin 100. yıl dönümü olduğu ve yaklaşan bir seçim olduğu için değil' diyen Yang şu değerlendirmede bulundu;

#4
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

'İşin teknoloji tarafında, bu, ülkenin gelecekteki ekonomik büyümenin bir sembolü olan ilk yerli elektrikli aracı satışa çıktı.'

#5
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

Elektrikli araçların geleneksel otomotiv endüstrisine meydan okuduğunun belirtildiği yazıda bu alanda yapılan yatırımların hızlı büyüyen bir pazara girme şansı sunduğunun altı çizildi.

#6
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

TOGG için 'Şimdiden oldukça popüler görünüyorlar' diyen Yang, aracın ilk sahibi olmak için başvuruda bulunan 180 binden fazla kişi olduğunu yazdı.

#7
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

Çin'in izlediği yol ile Türkiye'nin şu anda izlediği yol arasında pek çok benzerlik olduğunu belirten Yang, yazısında şu ifadelere yer verdi;

#8
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

' Bu işe sıfırdan başlamak zordur; Bir elektrikli aracın en önemli parçası olan pilleri yapmak daha da zordur. Bu nedenle Türkiye tek başına ilerlemiyor ve bunun yerine Çin'in en büyük pil şirketlerinden biri olan Farasis ile ortaklık kuruyor.'

#9
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

İŞTE TOGG'UN EŞSİZ ÖZELLİKLERİ Kesintisiz bir mobilite deneyimi sunmak için oluşturulan Tru.ID altyapısı, akıllı cihazınızın kişiselleştirilmiş hizmetlerine erişebileceğiniz ve uygulamaları kaldığınız yerden kullanabileceğiniz ekosistem kimliğinizdir.

#10
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

TRUMORE AKILLI YAŞAM Trumore ile entegre çalışan bu akıllı yaşam platformuyla günlük yaşamınızı kolaylaştırır. Akıllı ev ve şehir sistemleri ile size özel, yapay zeka destekli, gelişmiş bir bağlantı kurabilirsiniz. Üçüncü yaşam alanınız olan T10X üzerinden, ev ve iş gibi diğer yaşam alanlarınızı yönetebilirsiniz.

#11
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

TRU.STORE BAĞLANTILI ARAÇ HİZMETLERİ T10X’in multimedya sisteminde yer alan Tru.Store Uygulama Mağazası ile gün içinde ihtiyacınız olacak uygulamaları akıllı cihazınıza yükleyebilirsiniz.

#12
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

TRUMORE DİJİTAL ASİSTAN Akıllı yaşam ekosistemindeki yol arkadaşınız Trumore Dijital Asistan, size işlemlerinizi sesli komut ile yapma imkânı sunar. Size özel öneriler yapan, yaşam tarzınızı ve hareketlerinizi öğrenen bu yapay zekâ destekli asistan, günlük hayatınızı kolaylaştırmak için çalışır.

#13
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

TRUMORE GEZ Trumore Gez uygulaması, gerçek zamanlı navigasyon özelliklerini ve iş ortakları tarafından sağlanan mobilite hizmetlerini birbirine entegre ederek T10X için benzersiz bir deneyim hazırlar.

#14
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

YÜKSEK HIZLI VERİ KULLANIMI T10X sahip olduğu teknoloji ile internete bağlıdır. Bu yüksek hızlı veri kullanımı, size nerede olursanız olun sürekli çevrimiçi olma imkânı sunar.

#15
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

TRUMORE E-CÜZDAN VE DİJİTAL VARLIK CÜZDANI Trumore uygulamasında yer alan E-Cüzdan ve Dijital Varlık Cüzdanı ile Togg ekosistemindeki tüm finansal işlemleriniz elinizin altındadır. AVAX alt yapısını kullanan bu fonksiyonlar ile şarj ödemelerinizi, rezervasyonlarınızı ve NFT işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

#16
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

TRUMORE DİJİTAL SANAT GALERİSİ T10X’inizi bir mobil sanat galerisine dönüştüren bu uygulama ile dünyaca ünlü dijital sanatçıların eserlerini kolayca bulabilirsiniz. T10X’inizi kişiselleştirme imkanı veren mobil galeri; sizi dijital dünyanın kapılarının ardında, kişiselleştirilmiş ve öncelikli bir yolculuğa çıkarır.

#17
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

UÇTAN UCA EKRAN Akıllı cihazın dijital kokpiti; 12.3 inç dijital gösterge paneli, sürücüyü ve ön yolcuyu sarmalayan benzersiz 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve tüm fonksiyonların kontrolüne yardımcı olan 8 inçlik kumanda ekranından oluşur. Sınıfında örneği olmayan uçtan uca ekran; otomobil kullanma deneyiminizi, seyahat konforunuzu ve çevrim içi yaşantınızı başka bir boyuta taşırken, ön yolcunun da kullanabileceği eğlenceli içeriklere erişim sağlar.

#18
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

MERİDİAN PREMİUM SES SİSTEMİ Yeni nesil Meridian Premium Ses Sisteminin T10X’e özel akustik şeması ve teknolojisi ile yolculuklarınız esnasında üstün bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

#19
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

TİZ HOPARLÖRLERİ Yüksek frekanslı bu hoparlörler, insan kulağının algıladığı yüksek sesleri karşılar. BAS HOPARLÖRLERİ Daha düşük ve derin frekanslar için geliştirilmiştir.

#20
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

ÜÇ BOYUTLU SES Size daha gerçekçi bir deneyim sunar.

#21
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

DERİN BAS HOPARLÖRLERİ Her noktadan eşit hissedilen optimal bas sesleri verir T 10X’in tüm noktalarında sabit bir sahne performansı tecrübesi yaşatır.

#22
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

ANA HOPARLÖR T 10X’in tüm noktalarında sabit bir sahne performansı tecrübesi yaşatır. ANAHTARSIZ GİRİŞ T10X, size anahtarsız giriş imkânı sunar. Anahtarınız cebinizde veya çantanızdayken ön kapı kollarına ya da bagaj kapağında yer alan bagaj açma butonuna dokunarak T10X’inize erişim sağlayabilirsiniz. ISITMALI ÖN/ARKA KOLTUKLAR Ön ve arka koltuklardaki ısıtma sistemi, T10X’in içindeki tüm yolculara sıcak ve konforlu bir yolculuk deneyimi sağlar. ELEKTRİKLİ VE HAFIZALI ÖN KOLTUKLAR T10X'inizde koltuklarınızı sizin için en konforlu sürüşü sağlayacak şekilde ayarlayabilir ve bu ayarları kaydedebilirsiniz. Böylece birden fazla kullanıcı, tek tuşla kendi koltuk pozisyonunu en hızlı şekilde ayarlayabilir. KABLOSUZ ŞARJ T10X’inizin ön konsolunda yer alan kablosuz şarj ünitesi, telefonunuzu kolay ve hızlı bir şekilde şarj eder. ELEKTRİKLİ OTOMATİK AÇILIR/KAPANIR BAGAJ Anahtar veya bagaj kapağı üzerindeki tuş yardımıyla T10X’inizin bagajını çok daha rahat bir şekilde açabilir ya da kapatabilirsiniz

#23
Foto - TOGG’u mercek altına aldılar! Dünyanın önde gelen üniversiteleri şok etti

KÖR NOKTA ASİSTANI T10X, arka kısmında bulunan iki radar yardımıyla yandaki şeritlerden gelen araçları tespit eder ve yan aynalarda bulunan ikaz ışıkları ile kullanıcıya bilgi aktarır. Bu anlarda sürücü şerit değiştirmek için sinyal verirse ikaz lambaları yanıp sönerek olası bir çarpışmayı önler. OTOMATİK PARK ASİSTANI Park sensörleri yardımıyla çalışan bu sistem, kullanıcı müdahalesi olmaksızın otonom park yapma imkanı verir. Gaz, fren, direksiyon ve vites kontrolü tamamıyla T10X tarafından yapılır. Kullanıcı yardımı gereken koşullar ve güncel park durumu cihaz ekranından takip edilebilir. Bu asistan hem park etme hem de park yerinden çıkmak için kullanılabilir. DUR-KALK FONKSİYONLU AKILLI ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ Adaptif hız sabitleyici, sürüş hızını öndeki trafiğe göre otomatik olarak ayarlayarak kullanıcılara eşsiz bir sürüş deneyimi sağlar. Sistem, cihazın tamamen durması halinde bile kullanıcıdan alacağı komutla takibin devam etmesini sağlayabilir. Dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, Trafik işareti algılama yardımıyla hız limitlerini de aktif olarak öğrenir. KAMERALI SÜRÜCÜ DİKKAT ASİSTANI T10X’te bulunan kızılötesi kamera, kullanıcının göz ve baş hareketlerini inceleyerek analiz eder. Sistem, kullanıcının yola yeterince odaklanamadığını veya yorgun olduğunu tespit ettiğinde görsel ve işitsel uyarı verir. AKILLI ŞERİT TAKİP SİSTEMİ VE ŞERİTTEN AYRILMA UYARISI Akıllı şerit takip sistemi, çok fonksiyonlu ön kamera yardımıyla şeritleri algılar, şeritten dışarı doğru bir kayma olduğunda sürücüyü uyarır ve gerektiğinde ufak manevra düzeltmeleri ile T10X'i şeridinde tutar. TRAFİK İŞARETİ ALGILAMA SİSTEMİ T10X'in çok fonksiyonlu kamerası yardımıyla okunan trafik levhalarındaki bilgi dijital gösterge panelinde gösterilerek sürücü uyarılır. Asistan sistemler, bu bilgiyi kullanarak T10X'in hızını ayarlar. ÖN VE ARKA ÇAPRAZ TRAFİK UYARILARI Ön çapraz trafik uyarısı, sağdan veya soldan gelen trafiği tespit ederek olası bir çarpışmayı önler. Bu sistem özellikle park alanlarından çıkarken ve kavşaklardan dönerken sürücünün göremediği kör noktalarda etkili olur. Sistem öncelikle kullanıcıyı uyararak durumdan haberdar eder ve gerekirse frenleme yaparak cihazı durdurur. Arka çapraz trafik uyarısı da T10X’in geri hareket ettiği senaryolarda devreye girer. ADAPTİF SÜRÜCÜ ASİSTANI Adaptif sürücü asistanı, dur-kalk fonksiyonlu adaptif akıllı hız sabitleyici ile akıllı şerit takip sisteminin bir arada çalışmasıyla işlevsel hale gelir. Bu asistan, şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda öndeki aracı 60 km/saat hıza kadar takip edebilir. Aynı zamanda sürücünün kullanım alışkanlarını öğrenerek kendini adapte eder ve kullanıcıya daha konforlu bir sürüş deneyimi sağlar. YOĞUN TRAFİK Yoğun trafik pilotu, kullanıcının direksiyon dahil tüm kontrolleri T10X’e bırakmasını sağlar. Asistan pilot T10X’in şeritteki konumunu ve takip mesafesini düzenleyerek yoğun trafikte konforlu bir sürüş deneyimletir. Kameralı sürücü dikkat asistanı yardımıyla sürücünün dikkat seviyesi ölçülür, gerektiği halde sistem uyarı verebilir ya da inaktif hale gelebilir. Bu özellik 15 km/saat hıza kadar kullanılabilir. ÖN ÇARPIŞMA UYARISI VE ACİL DURUM FRENİ Bu sistem yardımıyla T10X, sürüş rotasındaki diğer araçları ve yayaları tespit eder. Çarpışma tehlikesi oluşturan herhangi bir durumda sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyararak olası bir çarpışmayı engellemeye yardımcı olur, gerektiği halde fren yapar. TASARIMIN İLHAM NOKTALARI T10X, modern ve özgün tasarımında Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlenir. Akıllı cihazın yoldaki imzası olan ön ızgarasına, bütünsel şıklığı tamamlayan jantlarına ve iç mekân detaylarına modern bir incelikle işlenen lale figürleri, coğrafyamızın kültür mirası ile olan bağını vurgular. T10X’in keskin hatları, ön taraftan başlayarak yan ve arka tasarımında akıcı bir devamlılık sağlar. Bu tasarım, yalın ve net çizgiler ile hayat bulur. Bumerang tasarımlı gündüz farları, ızgaralar ve far grubu tasarımıyla tüm bakışları üzerine çeken etkileyici ön yüz, krom detaylar ile şekillendirilir. İNSAN ODAKLI TASARIM T10X’in orta konsolu, iç mekânın en önemli stil ve fonksiyon özelliklerinden biri olarak öne çıkar. Uçak kokpitini hatırlatan formuyla vites ve elektronik park freni fonksiyonlarını barındıran konsol, ergonomisiyle dokunmatik kumanda ekranının kontrol edilmesine de yardımcı olur. Dokunmatik ekranda kullanıcıyı merkeze alan ara yüz, sesli komut özelliğinin de desteğiyle kumanda elemanlarını olabildiğince azaltarak iç mekânın yalın ve sade tasarımını destekler. GENİŞ VE FERAH YAŞAM ALANI Yeni bir yaşam alanına dönüşen T10X, uzun aks mesafesine sahip olmanın getirdiği avantaj ile 5 kişilik bir aileyi rahat ve konforlu bir şekilde ağırlar. Kabin içindeki yüksek baş mesafesi ve sınıfının en uzun diz mesafesi ile bir üst sınıfın konforunu sağlayan geniş ve ferah iç mekân, uzun yolculuklarda benzersiz bir rahatlık ve keyif sunar. EURO NCAP STANDARTLARI T10X’in tasarım, üretim ve mühendislik süreçlerinde uluslararası standartlar esas alınmıştır. Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlanmıştır. ŞARJ TİPLERİ T10X’inizi 3 farklı şekilde şarj edebilirsiniz. T10X’inizi, ev tipi bir priz üzerinden, duvara monte bir AC şarj istasyonundan ya da süper hızlı DC şarj istasyonlarından her yerde güvenle şarj edebilirsiniz. TOGG, standart ev prizi 3.7 kW, AC 22 kW, DC 180kW olarak maksimum güç seviyelerinde şarj edilebiliyor.

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