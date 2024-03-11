TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

2020 yılında Bursa'da mobilyacıların teknolojik bir alana girişim yatırım yapmak istemesi üzerine "Amperino'nun yolculuğunun başladığını belirten Bişkinler, "Biz üç arkadaş daha önce elektrikli araç üreten bir firmada çalışıyorduk. Bu yatırıma talip olduğumuzu bildirdik ve projenin teknik kısmını yürütmeye başladık" diye konuştu. Şirket bünyesinde 37 Türk mühendis olduğunu ifade eden Bişkinler, ilk ve ikinci aracın tasarım sürecinde yurt dışından malzeme getirdiklerini ancak üçüncü aracın tasarımında yerli ve millik payını artırdıklarına dikkat çekti.