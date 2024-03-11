TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

Aracın tasarım süreci hakkında da bilgi veren Bişkinler, araçları Türk aile yapısına uygun olarak tasarladıklarını vurguladı. "Tasarım ofisi ile ilerliyoruz. İlk etapta skeç çizimlerle tasarım başlanıyor, daha sonra dijitale aktarıyoruz ve modellemeye başlıyoruz" dedi. Detay tasarım süreci ile birlikte aracın prototip üretimlerinin gerçekleştiğini belirten Bişkinler, "Prototip üretimlerin ardından testler, sonrasında regülasyon ve test sürüşleri başlıyor" diye konuştu. Diğer taraftan fabrika kurulum süreçlerine başladıklarını söyleyen Bişkinler, "2024'te bir taraftan fabrika kurulumu için bir taraftan da aracın piyasaya sürülmesi için ruhsat alma çalışmalarını ilerleteceğiz" dedi.