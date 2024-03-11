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Otomotiv
16
TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

2024-03-11 10:00:36
TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

Amperino Kurucu Ortağı Osman Mücteba Bişkinler, yeni yerli otomobille ilgili önemli detayları paylaştı.

#1
Foto - TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyacılar tarafından 2020 yılında kurulan elektrikli araç markası 'Amperino' markasının ilk fazı 2022'de üretilmiş, 2023'te de görücüye çıkmıştı.

#2
Foto - TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

Amperino'nun 3. faz modelinin tasarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin elektrikli araç sektörüne yeni bir soluk getiren 'Amperino', seri üretim için de gün sayıyor.

#3
Foto - TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

Türkiye'nin ikinci yerli otomobili 'Amperino'nun 2025'in son çeyreğinde trafiğe çıkması hedefleniyor.

#4
Foto - TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

Amperino Kurucu Ortağı Osman Mücteba Bişkinler, Haber7'ye yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin ikinci yerli otomobili 'Amperino'nun hikayesini anlattı. Aracın teknik özellikleri ve üretim aşamalarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

#5
Foto - TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

2020 yılında Bursa'da mobilyacıların teknolojik bir alana girişim yatırım yapmak istemesi üzerine "Amperino'nun yolculuğunun başladığını belirten Bişkinler, "Biz üç arkadaş daha önce elektrikli araç üreten bir firmada çalışıyorduk. Bu yatırıma talip olduğumuzu bildirdik ve projenin teknik kısmını yürütmeye başladık" diye konuştu. Şirket bünyesinde 37 Türk mühendis olduğunu ifade eden Bişkinler, ilk ve ikinci aracın tasarım sürecinde yurt dışından malzeme getirdiklerini ancak üçüncü aracın tasarımında yerli ve millik payını artırdıklarına dikkat çekti.

#6
Foto - TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

Bişkinler, "Üçüncü aracımızın bataryası, şasesi, yazılımı ve elektroniği tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi" dedi. Halen test aşamasında olduklarını belirten Bişkinler, aracın hem yollarda hem de bilgisayar ortamında birçok testi başarıyla geçtiğini vurguladı.

#7
Foto - TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

Aracın tasarım süreci hakkında da bilgi veren Bişkinler, araçları Türk aile yapısına uygun olarak tasarladıklarını vurguladı. "Tasarım ofisi ile ilerliyoruz. İlk etapta skeç çizimlerle tasarım başlanıyor, daha sonra dijitale aktarıyoruz ve modellemeye başlıyoruz" dedi. Detay tasarım süreci ile birlikte aracın prototip üretimlerinin gerçekleştiğini belirten Bişkinler, "Prototip üretimlerin ardından testler, sonrasında regülasyon ve test sürüşleri başlıyor" diye konuştu. Diğer taraftan fabrika kurulum süreçlerine başladıklarını söyleyen Bişkinler, "2024'te bir taraftan fabrika kurulumu için bir taraftan da aracın piyasaya sürülmesi için ruhsat alma çalışmalarını ilerleteceğiz" dedi.

#8
Foto - TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

"Hiçbir ürün yüzde 100 yerli olamaz" diyen Bişkinler, araçların mühendisliğini ve tasarımını tamamen kendi bünyelerinde yerli ve milli imkanlarla geliştirdiklerini vurguladı. Her ürünün Türkiye'de üretilmediğine dikkat çeken Bişkinler, çipi yurt dışından getirdiklerini belirtti. "Ancak en önemli bu işin mühendisliği. Biz Türk mühendislerle araçların tasarım kısmını yürüyoruz" dedi.

#9
Foto - TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

Tasarım ve üretim sürecinde devlet teşvikleri aldıklarını ifade eden Bişkinler, halihazırda KOSGEB projesinden faydalandıklarını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım ve teşvik belgesi aldıklarını belirten Bişkinler, "Bu teşvik 300 milyon liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

#10
Foto - TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

2024 yılı içerisinde test sürüşlerine devam edeceklerini hatırlatan Bişkinler, 2025'in son çeyreğinde ön seri olarak 100 adet üretim yapacaklarını dile getirdi. "Üretim kapasitemizi 2026'de bin adete, 2027'de 3 bin, 2028'de 10 bin ve devamında yılda yaklaşık 30 bin adet araç üretmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

#11
Foto - TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

"Sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların ürettiği araçlardan 'Amperino'yu ayıran önemli özellikler var" diyen Bişkinler, 'Amperino'nun yazılım ve elektronik yapısının tamamen yerli ve milli olduğunun altını çizdi.

#12
Foto - TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

Aracının akıllı telefon ile güncellenme özelliği olduğuna dikkat çeken Bişkinler, "Aracın iç sıcaklığını öncesinde ayarlayabilme fırsatınız olacak" dedi. Bişkinler, "Yüksek yol tutuş ve ivmelenmeye önem veriyoruz. Sürücünün ise ağırlığı tam ortadan alması sağlanıyor. Bu durum da kaza anında sürücüyü korumaya alıyor" diye konuştu.

#13
Foto - TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

Amperino, 17,2 kWh kapasiteli özel tasarım bir batarya paketi ve 42 kW (57 HP) gücünde bir elektrik motoru ile donatılmış durumda. Bu güçlü kombinasyon, aracın 0'dan 90 km/s hıza sadece 6,8 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

#14
Foto - TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

Ayrıca, yaklaşık 180 kilometrelik bir menzil sunarak kent içi kullanım için oldukça ideal bir seçenek haline geliyor. Maksimum hızı saatte 90 kilometre olarak belirlenen Amperino, hem performansı hem de enerji verimliliği ile öne çıkıyor.

#15
Foto - TOGG'a yerli rakip! Bu özellik başka araçlarda yok

KAYNAK: HABER7

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