TOGG resmen duyurdu: Faizsiz taksitle otomobil!
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG tarafından duyurulan yeni kampanyalara göre, hem T10X hem de T10F için faizsiz taksit imkanı sunuluyor İşte haberin detayları...
Türkiye'de sıfır otomobil sahibi olmak isteyen çoğu kişi; Renault, Hyundai, Dacia ve Skoda gibi markaların sunduğu modelleri yakından takip ediyor. Geniş donanım seçenekleri, fiyat-performans dengesi ve kampanyalar otomobil tutkunlarının karar sürecinde etkileyici oluyor. Öte yandan Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, sunduğu teknolojik özellikler ve şık tasarımı ile birçok insanın gündeminde yer almaya devam ediyor.
Togg tarafından duyurulan güncel kampanyalar incelendiğinde ise, hem T10X hem de T10F için faizsiz taksit imkanı olduğu duyuruldu. Peki, otomobilin ne kadarı için faizsiz kredi desteği sağlanıyor ve şartlar neler?
TOGG'DAN FAİZSİZ TAKSİTLE T10F VE T10X Togg tarafından açıklanan 2026 Şubat ayı kampanyaları kontrol edildiğinde, T10F ve T10X otomobilde kampanya olduğu görüldü. T10F otomobildeki bireysel kullanıcılara yönelik kampanya şu şekilde;
Kurumsal kullanıcılara yönelik kampanya aşağıda yer alıyor.
T10X araçtaki bireysel kullanıcılara yönelik kampanya şu şekilde;
Kurumsal kullanıcılara yönelik kampanya aşağıda bulunuyor.
Yukarıdaki teliflerin sınırlı süreli olduğu, Togg'un herhangi bir bildirimde bulunmadan kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkı olduğu belirtildi. Kullanıcıların, Togg tarafından yapılan kampanyalardan sadece birinden faydalanabilecekleri, kampanyaların birleştirilemeyeceği açıklandı.
T10X OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Versiyonu: V1 RWD Standart Menzil. Fiyatı: 1.870.000 TL. Versiyonu: V1 RWD Uzun Menzil. Fiyatı: 2.180.000 TL. Versiyonu: V2 RWD Uzun Menzil. Fiyatı: 2.371.000 TL. Versiyonu: V2 4More Obsidiyen. Fiyatı: 3.178.000 TL.
Opsiyon: 19 İnç Jantlar. Versiyon: V1. Fiyatı: 40.000 TL. Opsiyon: Teknoloji ve Konfor Paketi. Versiyon: V1. Fiyatı: 50.000 TL. Opsiyon: Kış Paketi. Versiyon: V2. Fiyatı: 25.000 TL. Opsiyon: Akıllı Destek Paketi. Versiyon: V2. Fiyatı: 30.000 TL.
Opsiyon: 22 kW AC Şarj Kapasitesi. Versiyon: V1, V2. Fiyatı: 40.000 TL. Opsiyon: Panoramik Cam Tavan. Versiyon: V1, V2. Fiyatı: 65.000 TL. Opsiyon: Meridian Premium Ses Sistemi. Versiyon: V2. Fiyatı: 65.000 TL. Opsiyon: Obsidiyen Tasarım Paketi. Versiyon: V2 4More. Fiyatı: 100.000 TL.
T10F OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Versiyonu: V1 RWD Standart Menzil. Fiyatı: 1.886.000 TL. Versiyonu: V1 RWD Uzun Menzil. Fiyatı: 2.196.000 TL. Versiyonu: V2 RWD Uzun Menzil. Fiyatı: 2.371.000 TL. Versiyonu: V2 4More. Fiyatı: 3.178.000 TL. Opsiyon: Teknoloji ve Konfor Paketi. Versiyon: V1. Fiyatı: 40.000 TL.
Opsiyon: Kış Paketi. Versiyon: V2. Fiyatı: 30.000 TL. Opsiyon: Akıllı Destek Paketi. Versiyon: V2. Fiyatı: 30.000 TL. Opsiyon: 19 İnç Jantlar. Versiyon: V1. Fiyatı: 40.000 TL. Opsiyon: Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar. Versiyon: V2. Fiyatı: 50.000 TL. Opsiyon: Krem Renkte, Vegan Deri Koltuklar. Versiyon: V2 4More. Fiyatı: 66.000 TL.
Opsiyon: Panoramik Cam Tavan. Versiyon: V1, V2. Fiyatı: 50.000 TL. Opsiyon: Meridian Premium Ses Sistemi. Versiyon: V2. Fiyatı: 50.000 TL. Opsiyon: Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar. Versiyon: V2. Fiyatı: 50.000 TL./ kaynak: akşam
