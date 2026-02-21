TOGG resmen duyurdu: Faizsiz taksitle otomobil!

Türkiye'de sıfır otomobil sahibi olmak isteyen çoğu kişi; Renault, Hyundai, Dacia ve Skoda gibi markaların sunduğu modelleri yakından takip ediyor. Geniş donanım seçenekleri, fiyat-performans dengesi ve kampanyalar otomobil tutkunlarının karar sürecinde etkileyici oluyor. Öte yandan Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, sunduğu teknolojik özellikler ve şık tasarımı ile birçok insanın gündeminde yer almaya devam ediyor.