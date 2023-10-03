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Togg CEO’su Karakaş yeni model için tarih verdi

2023-10-03 19:16:24
Togg CEO’su Karakaş yeni model için tarih verdi

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, C segmenti yeni modelin ne zaman yollarda olacağını duyurdu.

#1
Foto - Togg CEO’su Karakaş yeni model için tarih verdi

Yerli otomobil Togg, geçtiğimiz gün sadece Eylül ayında yapılan teslimat sayısının 2 bini aştığını, Mayıs ayından bu yana ise 5 binden fazla araç teslim edildiğini açıklamıştı. Şimdi şirketin CEO’su, yerli otomobilin yeni modelinin ne zaman yollara çıkacağını duyurdu.

#2
Foto - Togg CEO’su Karakaş yeni model için tarih verdi

Togg’un şu anda var olan modeli T10X, bildiğiniz gibi SUV segmentinde yer alıyor.

#3
Foto - Togg CEO’su Karakaş yeni model için tarih verdi

Şirketin CEO’su Gürcan Karakaş, yaptığı açıklamada C segmenti yeni bir araç üzerinde çalıştıklarını belirti.

#4
Foto - Togg CEO’su Karakaş yeni model için tarih verdi

C segmenti içerisinde sedan araçlar da hatchback araçlar da bulunuyor.

#5
Foto - Togg CEO’su Karakaş yeni model için tarih verdi

Togg’un bir sonraki modelinin bir sedan olacağını bildiğimizden ötürü sedan Togg modelinin 2025’te yollarda olacağını artık söyleyebiliyoruz. Zira Karakaş’ın kendisi de öyle diyor.

#6
Foto - Togg CEO’su Karakaş yeni model için tarih verdi

Karakaş, açıklamaları Togg’un Gemlik fabrikasında gazetecileri gezdirirken yaptı. Şirket, 2024’ün sonunda tasarımı tamamlamayı planladıklarını ve 2025 yılında aracı yola çıkacak hale getirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

#7
Foto - Togg CEO’su Karakaş yeni model için tarih verdi

arakaş’a göre, rüzgar direnci ve gençlerin tercihleri göz önünde bulundurularak binek otomobillerde coupe tarzı benimsendi ve coupe-sedan veya coupe-cross hatlarına sahip olabilecek yeni bir model üzerinde çalışılıyor.

#8
Foto - Togg CEO’su Karakaş yeni model için tarih verdi

Teslimat konusunda eleştiri topladıklarının farkında olan şirket, bu durum için de bir takım gelişmeler yapmış. Önceden tek vardiya çalışan ve bir vardiyada 170 araç üreten Togg, artık ikinci vardiya ile birlikte günde toplamda 280 araç üretmeyi hedefliyor.

#9
Foto - Togg CEO’su Karakaş yeni model için tarih verdi

Şirket ayrıca yıl sonuna kadar toplamda 1 milyar 800 milyon euroluk bir yatırım da bekliyor. Bu paranın 500 milyon euroluk kısmı ortaklardan, geri kalan kısmı da kredilerle karşılanıyor.

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