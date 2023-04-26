Tır şoförlüğünü bıraktı işini kurdu! Ayda 500 kilo üretiyor

Bazen siparişlere yetişemediklerini aktaran Çahmutoğlu, mantarların güvenilir olduğunu belirterek, "Bayburt Tarım İl ve Orman Müdürlüğünden gıda, sebze, üreticilik belgemiz vardır. Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden sağlık raporlarımız vardır. Mantarlarımızın tamamı sağlıklıdır, istiridye et mantarıdır. Bugünlere gelmek gerçekten kolay olmadı. Maddi manevi çok zorluklar çektik. Bir de mantar çok alışılmış bir lezzet olmadığından, herkesin tercih ettiği farklı mantar olduğundan bu iş biraz riskli oldu. Dediğim gibi ilk işe başladığımızda 10 poşet mantarımız vardı, şimdi 400 poşet civarı mantarımız var, ayda 500 kilo mantar üretiyoruz. Zamanla bu işi daha da büyüteceğiz" dedi. İlerleyen süreçte işleri büyüttükten sonra mantar üretim tesisi kurarak, istihdam oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Çahmutoğlu, "Gençlere elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Kompost yapımlarında tanıdıklarımızı, yeni tanıştıklarımızı çağırarak yardım istiyoruz. İhtiyacımız olmadığı halde onlar da bir şeyler yapsınlar, görsünler istiyoruz. Bu abiler mantar üretiyor, biz başka bir şey üretebiliriz diyip görmelerini istiyoruz. Bayburt'ta iş imkanı kısıtlı olabilir ama bir şeyler yapılabilir genç arkadaşlarımız bizler gibi bir şeylere yeniden başlayabilirler. Biz gerçekten çok zorluklar çektik ama inanın pes etmedik" diye konuştu. Tır şoförlüğü yaptığı zamanlarda Mantar işinden daha çok para kazandığını sözlerine ekleyen Çahmutoğlu, "Ben tır şöförüyken burada kazandığım paradan kat kat fazlasını kazanıyordum ama ne olursa olursa hayallerimin peşinden gitmeyi tercih ettim, hayallerimden vazgeçmedim. Arkadaşım Bilal'de aynı şekilde pes etmeyip, bir şeylerden vazgeçmedi. Hiçbir zaman bu işi acabalarımız olmadı, bu işi yapmamalı mıyız diye tereddütümüz olmadı. Sonuna kadar bu işi yapacağız, bu işi çok iyi şekilde yapacağız dedik. İşleri büyüttüğümüz zaman istihdam alanı oluşturup gençlere, kadınlara iş imkanı sunmayı istiyoruz. Bayburt'a gençlere örnek olacağız. İnşallah bizleri gören kardeşlerimiz olur, bizleri örnek alarak işe koyulan gençler olur. Bu arkadaşlar mantar üretmişler, biz de farklı bir şey üretelim diyenler umarım çıkar. Üretici bir şehir olabiliriz, çok değerli topraklarımızı var. Umarım hakkımızda hayırlısı olur" şeklinde konuştu.