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Tır şoförlüğünü bıraktı işini kurdu! Ayda 500 kilo üretiyor

2023-04-26 16:00:13
Tır şoförlüğünü bıraktı işini kurdu! Ayda 500 kilo üretiyor

Tır şoförlüğünü bırakıp hayallerinin peşinden gitti yakın arkadaşıyla birlikte istiridye mantarı üretimine başladı.

#1
Foto - Tır şoförlüğünü bıraktı işini kurdu! Ayda 500 kilo üretiyor

Bayburt'ta yaşayan iki yakın arkadaş yıllardan beri hayalini kurduğu mantar yetiştiriciliği işine başladılar. 23 yaşındaki genç girişimciler, hiçbir destek almadan kurdukları üretim alanında ayda 500 kilo mantar üreterek, Bayburt'ta bir ilki gerçekleştirdiler. 15-16 yaşlarında evlerinin çatı katında deneye deneye mantar işine merak salan Baki Çahmutoğlu ve Bilal Kurt isimli arkadaşlar zor yollardan geçerek, kendi işlerini kurmayı başardılar. Gençlere örnek olmak adına kendi işlerini kuran yakın arkadaşlar, işleri büyüterek işsiz gençlere istihdam oluşturmayı hedeflediklerini söylediler. İstanbul'da tır şoförlüğü yaptığı zamanlarda daha çok para kazandığını belirten Çahmutoğlu, şoförlüğü bırakarak memleketi Bayburt'a geldiğini ve hayallerinin peşinden gitmeyi tercih ettiğini vurguladı. Hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan gençler, ürettikleri mantarların sevenin bir hayli fazla olduğunu söylediler. Tarım il müdürlüğünden gıda güvenirliliği sertifikasını da alarak satışa başlayan genç üreticiler, siparişlere yetişemediklerini belirttiler.

#2
Foto - Tır şoförlüğünü bıraktı işini kurdu! Ayda 500 kilo üretiyor

Çahmutoğlu kuzenine hayallerinden bahsettiğini, kuzeninin de kendisini kırmayıp hayallerini gerçekleştirmek adına maddi destekte bulunduğunu ve bugünlere gelmelerinde Zeki isimli kuzeninin payının büyük olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Tır şoförlüğünü bıraktı işini kurdu! Ayda 500 kilo üretiyor

Deneyerek, araştırarak, çatı katında mantar yetiştirmeyi akıllarına koyan iki arkadaş çatı katında da mantar üretebildi. Ürettikleri mantarlara zehirli olabilir diye güvenmediklerini söyleyen Çahmutoğlu, "Bu iş bizim hayalimizdi. 15-16 yaşlarında Bilal arkadaşımla beraber, çatı katında biz bu işe başladık. Deneyler yaparak, farklı farklı poşetler deneyerek, bol bol araştırma yaparak işe koyulduk. Çatı katında yaptığımız mantarlar hedeflediğimiz şekilde olmuyordu. O zamanlar mantarlar zehirli mi, sağlıklı mı diye güvenemiyorduk. Zamanla biraz daha işi büyütelim, biraz daha güzel işler yapalım, hayallerimizin peşinden koşalım maksadıyla 21 yaşındayken İstanbul'a tır şoförü olarak çalışmaya gittim. 2 sene boyunca para biriktirmek adına İstanbul'da tır şoförlüğü yaptım. Bilal arkadaşım da burada mantar üretebilmek için çatı katında deneyler yapmaya devam ediyordu. Hayallerimizden asla vazgeçmedik, bazen mantar alamadık, yapamadık ama pes etmedik. 10 poşetle bu işe başladık, 10 poşetten 1 tane mantar aldığımız anlar oldu. 1 ay gibi uzun bir sürede 10 gram, 20 gram gibi mantar alıyorduk ona rağmen yılmayıp, hayallerimizin peşinden koştuk.

#4
Foto - Tır şoförlüğünü bıraktı işini kurdu! Ayda 500 kilo üretiyor

Bazen siparişlere yetişemediklerini aktaran Çahmutoğlu, mantarların güvenilir olduğunu belirterek, "Bayburt Tarım İl ve Orman Müdürlüğünden gıda, sebze, üreticilik belgemiz vardır. Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden sağlık raporlarımız vardır. Mantarlarımızın tamamı sağlıklıdır, istiridye et mantarıdır. Bugünlere gelmek gerçekten kolay olmadı. Maddi manevi çok zorluklar çektik. Bir de mantar çok alışılmış bir lezzet olmadığından, herkesin tercih ettiği farklı mantar olduğundan bu iş biraz riskli oldu. Dediğim gibi ilk işe başladığımızda 10 poşet mantarımız vardı, şimdi 400 poşet civarı mantarımız var, ayda 500 kilo mantar üretiyoruz. Zamanla bu işi daha da büyüteceğiz" dedi. İlerleyen süreçte işleri büyüttükten sonra mantar üretim tesisi kurarak, istihdam oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Çahmutoğlu, "Gençlere elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Kompost yapımlarında tanıdıklarımızı, yeni tanıştıklarımızı çağırarak yardım istiyoruz. İhtiyacımız olmadığı halde onlar da bir şeyler yapsınlar, görsünler istiyoruz. Bu abiler mantar üretiyor, biz başka bir şey üretebiliriz diyip görmelerini istiyoruz. Bayburt'ta iş imkanı kısıtlı olabilir ama bir şeyler yapılabilir genç arkadaşlarımız bizler gibi bir şeylere yeniden başlayabilirler. Biz gerçekten çok zorluklar çektik ama inanın pes etmedik" diye konuştu. Tır şoförlüğü yaptığı zamanlarda Mantar işinden daha çok para kazandığını sözlerine ekleyen Çahmutoğlu, "Ben tır şöförüyken burada kazandığım paradan kat kat fazlasını kazanıyordum ama ne olursa olursa hayallerimin peşinden gitmeyi tercih ettim, hayallerimden vazgeçmedim. Arkadaşım Bilal'de aynı şekilde pes etmeyip, bir şeylerden vazgeçmedi. Hiçbir zaman bu işi acabalarımız olmadı, bu işi yapmamalı mıyız diye tereddütümüz olmadı. Sonuna kadar bu işi yapacağız, bu işi çok iyi şekilde yapacağız dedik. İşleri büyüttüğümüz zaman istihdam alanı oluşturup gençlere, kadınlara iş imkanı sunmayı istiyoruz. Bayburt'a gençlere örnek olacağız. İnşallah bizleri gören kardeşlerimiz olur, bizleri örnek alarak işe koyulan gençler olur. Bu arkadaşlar mantar üretmişler, biz de farklı bir şey üretelim diyenler umarım çıkar. Üretici bir şehir olabiliriz, çok değerli topraklarımızı var. Umarım hakkımızda hayırlısı olur" şeklinde konuştu.

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