2024-06-11 09:49:00 Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı
Bursa'da seyir halinde olan ticari taksi motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Bursa'da seyir halinde olan ticari taksi motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kazada motokurye yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan kuryeye ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23