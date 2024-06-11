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Aktüel
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Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı

2024-06-11 09:49:00
Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı

Bursa'da seyir halinde olan ticari taksi motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Foto - Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı

#2
Foto - Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kazada motokurye yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı

Sağlık ekipleri, yaralanan kuryeye ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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