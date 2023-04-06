Tıbbi özelliği çok yüksek! Yeni bir tür tespit edildi

Prof. Dr. Tel, sadece Adıyaman'da yetişen türle ilgili açıklamasında, "Adıyaman'da yaptığımız çalışmalar sonucunda çalışma ekibi olarak dünya için yeni bir ada çayı türü tespit ettik. Ben ve Prof. Dr. Ahmet İlçim tarafından endemik türe isim verirken, türün yetiştiği ili anarak 'Salvia Adiyamanense' yani 'Adıyaman adaçayı' şeklinde isimlendirme yaptık" dedi.