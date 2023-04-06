  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarım
7
Tıbbi özelliği çok yüksek! Yeni bir tür tespit edildi

2023-04-06 12:05:09
Tıbbi özelliği çok yüksek! Yeni bir tür tespit edildi

Adıyaman'da yeni bir tür ada çayı bulundu. Bulunan yeni türe 'Adıyaman' ismi verildi.

#1
Foto - Tıbbi özelliği çok yüksek! Yeni bir tür tespit edildi

Iğdır Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel, Adıyaman bölgesinde, yeni bir ada çayı türü tespit ettiklerini ve bu türe 'Adıyaman adaçayı' ismini verdiklerini söyledi.

#2
Foto - Tıbbi özelliği çok yüksek! Yeni bir tür tespit edildi

Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel ve Prof. Dr. Ahmet İlçim, Adıyaman'daki araştırmalarında tıbbi ve ekonomik özelliği yüksek yeni ada çayı türü tespit etti.

#3
Foto - Tıbbi özelliği çok yüksek! Yeni bir tür tespit edildi

Prof. Dr. Tel, sadece Adıyaman'da yetişen türle ilgili açıklamasında, "Adıyaman'da yaptığımız çalışmalar sonucunda çalışma ekibi olarak dünya için yeni bir ada çayı türü tespit ettik. Ben ve Prof. Dr. Ahmet İlçim tarafından endemik türe isim verirken, türün yetiştiği ili anarak 'Salvia Adiyamanense' yani 'Adıyaman adaçayı' şeklinde isimlendirme yaptık" dedi.

#4
Foto - Tıbbi özelliği çok yüksek! Yeni bir tür tespit edildi

Yeni ada çayının Adıyaman'a ve bilim dünyasına hayırlı olmasını dileyen Tel, "Biyokimyasal içerik çalışması da yaptığımız Adıyaman ada çayının tıbbi ve ekonomik özelliğinin de olduğu anlaşıldı. O çalışmamızın sonuçlarını da yakında bilim dünyasıyla paylaşacağız.

#5
Foto - Tıbbi özelliği çok yüksek! Yeni bir tür tespit edildi

Katma değeri yüksek tarımsal ürünler konusunda ihtisas üniversitesi olan Iğdır Üniversitemize sunduğu imkanlar için, çalışmalarımızı her zaman bir takım arkadaşı gibi destekleyen rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya destekleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

#6
Foto - Tıbbi özelliği çok yüksek! Yeni bir tür tespit edildi

Türkiye'nin şamarını yiyecek! İsveç'ten skandal
Dünya

Türkiye'nin şamarını yiyecek! İsveç'ten skandal

NATO'ya girmek için Türkiye'nin kapısında yatan İsveç, terör şüphelisinin Türkiye'ye iadesinin reddine dair mahkeme kararını onayladı...
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor
Ekonomi

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden çalışmaların ..
Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor
Teknoloji

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Azerbaycanlı mayın temizleme uzmanları MEMATT'tan memnun. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ üretimi Meka..
Hem otel sahibi hem bankamatik memuru! Tunç Soyer'in ipliği pazara çıktı
Gündem

Hem otel sahibi hem bankamatik memuru! Tunç Soyer'in ipliği pazara çıktı

Seferihisar Belediyesi’nin yönetememe sorunu olduğunu belirten AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, CHP'li Tunç Soyer'e yakın kişi..
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na para verdi
Gündem

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na para verdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başını çektiği 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ..
İzmir açıklarında hareketlilik! Türkiye'den Yunan'a ders
Gündem

İzmir açıklarında hareketlilik! Türkiye'den Yunan'a ders

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 73 düzensiz göçmen karaya çıkarıld..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23