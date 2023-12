The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve Microsoft'a dava açtı. The New York Times, yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açtı.