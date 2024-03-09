2024-03-09 20:08:54 Tesla'dan Türkiye kararı! 3 ayda üç zam
Tesla Türkiye, Mart ayı itibarıyla Model Y için zam kararı aldı. Firma 3 ay içinde 3 kez yapmış oldu.
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Tesla Türkiye, Mart ayı itibarıyla Model Y için zam kararı aldı. Firma 3 ay içinde 3 kez yapmış oldu.
Tesla Türkiye, Mart ayı itibarıyla bu yıl üçüncü kez Model Y için fiyat artışına gitti.
Geçtiğimiz yaz aylarında düzenlenen ilk lansmanında en düşük Model Y versiyonu 1 milyon 548 bin TL’den satışa sunulmuştu. Lansman fiyatına ek olarak Tesla Model Y fiyatları P’den fazla artış gösterdi.
Tesla, Temmuz 2023’te Türkiye’de faaliyetlere başladı. Bu kapsamda ilk olarak Model Y, 1 milyon 548 bin TL fiyatla satışa çıktı.
Model Y‘nin ülkemizde gittikçe yaygınlaşmasıyla birlikte talep de arttı.
Ancak bugün yine bir fiyat güncellemesi yapıldı. Buna göre Tesla Model Y başlangıç fiyatı 2 milyon 728 bin 934 TL oldu.
Tesla Model Y Long Range başlangıç fiyatı ise 3 milyon 204 bin 307 TL olarak belirlendi.
Bununla beraber en üst seviye olan Tesla Model Y Performance‘ı satın almak içinse artık en az 3 milyon 334 bin 733 TL ödemek gerekiyor.
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