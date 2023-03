Tesadüfün böylesi! Tam 44 yıl sonra o anlara tanık oldu

50 yıllık apartmanda hatıraları bulunduğunu anlatan Uzunkaya, "Şu an 44 yaşındayım. 44 yıl önce burada doğmuştum. Duygularımız depreşti ama yapılacak bir şey yok. En azından can kaybı olmadı ona şükür ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Bundan daha iyisi olur inşaallah. Bakarak hüzünlü bir şekilde duygularınız depreşiyor ama yapacak bir şey yok. Biz de sizin gibi izliyoruz" ifadelerini kullandı. Binanın yıkılışını izleyen bazı vatandaşlar, film izler gibi yıkım anlarını cep telefonları ile kayıt altına aldı. Vatandaşlar, riskli olan tüm yapıların hızlı bir şekilde yıkımlarının gerçekleştirilerek, can kayıplarının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.