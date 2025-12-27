Haber Merkezi Giriş Tarihi: Yeni yıla girerken merak edilen soru! Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?
2026 yılı yaklaşırken, vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında enerji faturalarına zam olup olmayacağı geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz tarifelerine ilişkin yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk çeyreğinde zam yapılmasının gündemde olmadığını belirtti. Bayraktar, “Vatandaşımızı koruyan dengeli bir politika izliyoruz” diyerek olası fiyat değişimlerine dair ipuçları verdi.