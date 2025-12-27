  • İSTANBUL
Yeni yıla girerken merak edilen soru! Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?

Yeni yıla girerken merak edilen soru! Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?

2026 yılı yaklaşırken, vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında enerji faturalarına zam olup olmayacağı geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz tarifelerine ilişkin yaptığı açıklamada, yeni yılın ilk çeyreğinde zam yapılmasının gündemde olmadığını belirtti. Bayraktar, “Vatandaşımızı koruyan dengeli bir politika izliyoruz” diyerek olası fiyat değişimlerine dair ipuçları verdi.

Milyonlarca hanenin merakla beklediği soruya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan net yanıt geldi. Yeni yılda elektrik ve doğal gaz faturalarına zam olacak mı? Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da ekonomi gazetecileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin enerji ve madenlerde 2026 vizyonundan, yeni yılda enerji kalemlerinde uygulanacak tarifeye, doğal gaz ve elektrik faturalarına zamdan nadir toprak elementlerine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İHTİYACIN YÜZDE 25'İ ÜRETİLİYOR Türkiye'nin petrol ve eşdeğeri doğal gaz ihtiyacının 2 milyon varil olduğunu ifade eden Bayraktar, "Petrol ve doğal gaz anlamında baktığınızda yaklaşık yüzde 25'lik bir kısmını karşılayan bir Türkiye Petrolleri var." dedi.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FATURASINA ZAM GELECEK Mİ? Enerji desteklerinin devam edeceğini de belirten Bayraktar, "İmkân ve kabiliyetlerimiz ölçüsünde vatandaşlarımızı enerji fiyatlarına ezdirmeden yürümeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Bakan Bayraktar, "Ocak ayı için enerji fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme planlamamız yok." bilgisini de paylaştı.

TÜKETİMİ AŞAN DESTEK GRUBUNDAN ÇIKACAK Elektrikte Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) uygulamasının yapıldığını anımsatan Bayraktar, "2026'da doğal gazla alakalı SKTT'ye benzer bir uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Belli bir tüketimin üzerinde olanların doğal gaz faturaları da artık destek grubundan çıkacak diyebiliriz." açıklamasını yaptı.

SANAYİCİYE YENİ KAPASİTE Öz tüketim amaçlı güneş enerjisi santrali kurmak isteyen sanayiciler olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Çatılardan başlamak suretiyle 2026 başından itibaren yeni kapasiteleri sanayicilerimiz için açacağız. Yılın başında bunu yapmış olacağız." dedi.

BÜYÜK İMZALAR ATILACAK Bayraktar, yeni yılın hükümetler arası anlaşma yoluyla büyük ölçekli projelerin imzalarının atıldığı bir yıl olacağına işaret ederek "Üzerinde çalıştığımız güneş projeleri var, yenilenebilir ve depo projeleri var." diye konuştu.

