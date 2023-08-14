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Teröristbaşı Müslim'i Türkiye korkusu sardı! Elebaşı çaresizliklerini itiraf etti: Türkleri kızdırmak istemiyorlar

2023-08-14 10:29:38
Teröristbaşı Müslim'i Türkiye korkusu sardı! Elebaşı çaresizliklerini itiraf etti: Türkleri kızdırmak istemiyorlar

Türkiye teröristlere yurt içi ve yurt dışında yaptığı operasyonlarla nefes aldırmıyor. Mehmetçik, terör örgütleriyle kararlı bir mücadele sergilerken, örgüt içinde yaşanan çaresizliği teröristbaşı Salih Müslim gözler önüne serdi. Teröristbaşı Müslim, Türkiye'nin Suriye'den çıkmasının zor olduğunu belirtirken, "Uluslararası güçler de Türkiye'yi kızdırmak istemiyor" dedi.

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Foto - Teröristbaşı Müslim'i Türkiye korkusu sardı! Elebaşı çaresizliklerini itiraf etti: Türkleri kızdırmak istemiyorlar

Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden sürüyor. Gerçekleşen operasyonlarla köşeye sıkışan teröristlerin çaresizliği her gün daha da artıyor. MEHMETÇİK KORKULU RÜYALARI OLDU Mehmetçik, PKK'ya yönelik operasyonlarını tüm hızıyla sürdürürken TSK bebek katili teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

#2
Foto - Teröristbaşı Müslim'i Türkiye korkusu sardı! Elebaşı çaresizliklerini itiraf etti: Türkleri kızdırmak istemiyorlar

TERÖRİSTBAŞI ÇARESİZLİKLERİNİ İTİRAF ETTİ PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde siyasi kanadının elebaşlarından Salih Müslim, terör örgütünün kanalında örgütün yaşadığı çaresizliği itiraf etti.

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Foto - Teröristbaşı Müslim'i Türkiye korkusu sardı! Elebaşı çaresizliklerini itiraf etti: Türkleri kızdırmak istemiyorlar

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