2023-08-14 10:29:38 Teröristbaşı Müslim'i Türkiye korkusu sardı! Elebaşı çaresizliklerini itiraf etti: Türkleri kızdırmak istemiyorlar
Türkiye teröristlere yurt içi ve yurt dışında yaptığı operasyonlarla nefes aldırmıyor. Mehmetçik, terör örgütleriyle kararlı bir mücadele sergilerken, örgüt içinde yaşanan çaresizliği teröristbaşı Salih Müslim gözler önüne serdi. Teröristbaşı Müslim, Türkiye'nin Suriye'den çıkmasının zor olduğunu belirtirken, "Uluslararası güçler de Türkiye'yi kızdırmak istemiyor" dedi.