Terör örgütü SDG’den çok konuşulacak “Bayraktar” itirafı
Terör örgütü SDG'den Türk Bayraktar insansız hava araçları ile ilgili çok konuşulacak bir itiraf geldi.
SDG, hava saldırılarının son dönemde arttığını belirtti. Bayraktar SİHA’larının sahada etkin rol oynadığı ifade edildi. Açıklamada, birçok noktanın isabet aldığı öne sürüldü.
Türk SİHA’larının keşif ve taarruz kabiliyetine dikkat çekildi.
Güvenlik kaynakları, operasyonların terörle mücadele kapsamında yürütüldüğünü vurguluyor.
SDG’nin açıklaması, sahadaki dengeleri ortaya koyması açısından dikkat çekti. Türk savunma sanayii ürünlerinin etkinliği de bir kez daha gündeme geldi.
