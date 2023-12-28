  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
3
Terör operasyonunda 4 tutuklama

2023-12-28 10:15:38
Terör operasyonunda 4 tutuklama

OSMANİYE merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

#1
Foto - Terör operasyonunda 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Osmaniye merkezli Adana, Mersin, İzmir ve Manisa'da, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Kimlikleri saptanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

#2
Foto - Terör operasyonunda 4 tutuklama

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Osmaniye'de ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı. (DHA)

Netanyahu aşağılık sözlerle Erdoğan'ı hedef almıştı! Türkiye'den ilk tepki
Gündem

Netanyahu aşağılık sözlerle Erdoğan'ı hedef almıştı! Türkiye'den ilk tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı aşağılık sözlerle hedef alan Gazze kasabı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi. ..
Bahar Feyzan'dan bomba iddia: CHP milyonlarca lira akıtıyor
Gündem

Bahar Feyzan'dan bomba iddia: CHP milyonlarca lira akıtıyor

Bahar Feyzan, CHP'nin KRT ve ANKA'ya her ay milyonlarca lira para akıttığını iddia etti.
Siyonistlerden Müslüman kadına taciz! Peygamber efendimiz tacizlerini affetmemişti
Dünya

Siyonistlerden Müslüman kadına taciz! Peygamber efendimiz tacizlerini affetmemişti

Katliamın yanında tacize de başlayan Siyonistlerin son yaptığı affedilir gibi değil.
Kassam'ın ilk kez kullandığı roketler İsrail'i perişan etti! Müthiş görüntüler
Dünya

Kassam'ın ilk kez kullandığı roketler İsrail'i perişan etti! Müthiş görüntüler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşı bir dizi saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıla..
Gezici Can Atalay'ın davası ile ilgili yeni gelişme
Gündem

Gezici Can Atalay'ın davası ile ilgili yeni gelişme

Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince ikinci kez verilen ..
Alçaklar! Yahudinin Müslüman mezarlığında yaptığı mide bulandırdı
Gündem

Alçaklar! Yahudinin Müslüman mezarlığında yaptığı mide bulandırdı

Katil İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ederken, işgal altındaki Doğu Kudüs’te fanatik bir Yahudi, Mescid-i Aksa y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23