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Türkiye
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Teravihe giderken ceset buldular

2024-03-29 09:51:43
Teravihe giderken ceset buldular

Kastamonu’da yatsı namazı için camiye giden vatandaşlar tarafından inşaat alanında erkek cesedi bulundu.

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Foto - Teravihe giderken ceset buldular

Olay, Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatsı namazı için camiye vatandaşlar, inşaat halindeki binanın önünde yerde yatar vaziyette bir kişiyi gördü.

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Foto - Teravihe giderken ceset buldular

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü tespit etti.

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Foto - Teravihe giderken ceset buldular

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları neticesinde, cesedin 30 yaşındaki İsmail Konukçu’ya ait olduğu belirlendi. İsmail Konukçu'nun baş bölgesinden darbe aldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde de kırıklar olduğu tespit edildi.

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Foto - Teravihe giderken ceset buldular

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İsmail Konukçu’nun intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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