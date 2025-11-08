  • İSTANBUL
Tel Aviv endişeli: Ankara, göklerin hâkimi oldu! İsrail Basını Korkuya Kapıldı: "Türk İHA’ları Dengeleri Değiştirdi

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Tel Aviv endişeli: Ankara, göklerin hâkimi oldu! İsrail Basını Korkuya Kapıldı: “Türk İHA’ları Dengeleri Değiştirdi

İsrail basını, Türkiye’nin savunma sanayisindeki hızlı yükselişi ve özellikle insansız hava araçları (İHA) alanında elde ettiği başarıların, bölgesel dengeleri altüst ettiğini itiraf etti. Haberlere göre Ankara, kısa sürede dünyanın en büyük taarruzi drone ihracatçısı konumuna gelirken, bu durum İsrail’de ciddi bir rahatsızlık doğurdu. Tel Aviv medyası, Türk İHA’larının küresel güç dengelerini değiştirdiğini yazarken, “Suriye hava sahasında artık yeni bir rekabet başladı” ifadeleriyle endişesini gizleyemedi.

Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde büyük bir atılım yaparak dünyanın en büyük taarruzi drone ihracatçısı konumuna ulaştı. Türkiye 178 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. İsrail merkezli Globes haber sitesine göre, Türkiye dünyanın en büyük taarruzi (saldırı amaçlı) drone ihracatçısı konumuna yükselirken, İsrail'in Suriye'de olası bir "İHA" çarpışması konusunda endişesini vurguladı.

Bar İlan Üniversitesi Begin-Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Dr. Eyal Pinko, iki ülke arasındaki rekabetin sahada da gerilime neden olabileceğini belirtti: "Türkiye ciddi bir rakip ve iki ülke arasında Suriye'de bir çarpışma, yanlışlıkla bile olsa, yaşanabilir. Türkler esas olarak kuzey Suriye'de; İsrail ise daha çok güneyde faaliyet gösteriyor. Bu nedenle olası bir çarpışma olursa, muhtemelen hava sahasında yaşanır." Pinko'ya göre, pilotlu uçaklar arasında bir çatışma düşük ihtimal, çünkü bu ciddi bir tırmanma anlamına gelir. Ancak taraflardan birinin "küçük bir uyarı saldırısı" yapmak istemesi durumunda, bunun insansız araçlarla gerçekleşmesi mümkün.

"TÜRKİYE DÜNYADA EN FAZLA TAARRUZİ DRON İHRAÇ EDEN ÜLKE" Globes'un aktardığına göre, CNAS (Center for a New American Security) araştırmacısı Molly Campbell tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, 2018'de pazara giren Türkiye, kısa sürede dünyada en fazla taarruzi drone ihraç eden ülke oldu.

"BAYRAKTAR TB2 ETKİLEYİCİ PERFORMANS SERGİLEDİ" İsrail merkezli gazetede, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçları'nın (İHA) "savaşta kanıtlanmış" statüsüne sahip olduğu ifade edilerek, Türk dronlarının 2020'deki İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan tarafından kullanıldığı, ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlarında Türk yapımı Bayraktar TB2'lerin sahada etkileyici bir performans sergilediği belirtildi.

TÜRKİYE DÜNYA SAVUNMA İHRACATINDA 11. SIRADA İsrail merkezli Globes'a göre, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2020–2024 döneminde Türkiye dünya savunma ihracatında %1,7 pay ile 11. sırada yer aldı. Buna karşın, İsrail'in ihracatının 2015–2019 dönemine göre %3,2 azalırken, Türkiye'ninkinin %0,8 oranında arttığı vurgulandı. Globes'un ABG-SC kaynaklarına dayandırdığı verilere göre, 2022–2024 arasında dron sektörü Türk savunma sanayisinin belkemiğini oluşturdu ve toplam ihracatın %–33'ünü kapsadı.

BAYRAKTAR ZİRVEDE Haberde, Türkiye'nin bugüne kadar onlarca Akıncı ve Aksungur ile yaklaşık 100 Anka ve 600'den fazla Bayraktar TB2 ihraç ettiği belirtilirken, Baykar'ın 2024 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en büyük savunma ihracatçısı olduğu ifade edildi.

178 ÜLKEYE SAVUNMA İHRACATI İsrail merkezli Globes gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayisinde hem üretim hem de ihracat konusunda ulaştığı ölçeğe dikkat çekti. Rapora göre, Türkiye geçen yıl 178 ülkeye savunma ürünü ihraç ettiği bunun da 2015–2019 dönemine göre 3'lük bir artış anlamına geldiği ifade edildi. Başlıca ithalatçı ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Katar'ın öne çıktığı vurgulandı.

