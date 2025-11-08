Yücel Kaya Giriş Tarihi: Tel Aviv endişeli: Ankara, göklerin hâkimi oldu! İsrail Basını Korkuya Kapıldı: “Türk İHA’ları Dengeleri Değiştirdi
İsrail basını, Türkiye’nin savunma sanayisindeki hızlı yükselişi ve özellikle insansız hava araçları (İHA) alanında elde ettiği başarıların, bölgesel dengeleri altüst ettiğini itiraf etti. Haberlere göre Ankara, kısa sürede dünyanın en büyük taarruzi drone ihracatçısı konumuna gelirken, bu durum İsrail’de ciddi bir rahatsızlık doğurdu. Tel Aviv medyası, Türk İHA’larının küresel güç dengelerini değiştirdiğini yazarken, “Suriye hava sahasında artık yeni bir rekabet başladı” ifadeleriyle endişesini gizleyemedi.