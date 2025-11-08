Tel Aviv endişeli: Ankara, göklerin hâkimi oldu! İsrail Basını Korkuya Kapıldı: “Türk İHA’ları Dengeleri Değiştirdi

Bar İlan Üniversitesi Begin-Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Dr. Eyal Pinko, iki ülke arasındaki rekabetin sahada da gerilime neden olabileceğini belirtti: "Türkiye ciddi bir rakip ve iki ülke arasında Suriye'de bir çarpışma, yanlışlıkla bile olsa, yaşanabilir. Türkler esas olarak kuzey Suriye'de; İsrail ise daha çok güneyde faaliyet gösteriyor. Bu nedenle olası bir çarpışma olursa, muhtemelen hava sahasında yaşanır." Pinko'ya göre, pilotlu uçaklar arasında bir çatışma düşük ihtimal, çünkü bu ciddi bir tırmanma anlamına gelir. Ancak taraflardan birinin "küçük bir uyarı saldırısı" yapmak istemesi durumunda, bunun insansız araçlarla gerçekleşmesi mümkün.