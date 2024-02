Kesme taştan döşenmiş yollarda büyük ahşap tekerleklerinin çıkardığı gürültülü seslere atların küçük zil sesleri eşlik ederdi. 70'li yıllarda at arabalarının tekerlekleri çok ses çıkardığı gerekçesiyle otomobil lastikleriyle değiştirildi. O güzelim büyük devasa tekerlekler çıkarılıp yerine otomobillerden çıkma kabak lastikler takıldı. Acımazsız değişim kendini o yıllarda hissettirmişti. Taşıma ve ulaşım sektöründe kullanılan ve uzun yıllar bu alandaki vazgeçilemez mesleklerden birisiydi. Günümüzün ticari taksileri ya da nakliye araçları gibiydiler onlar. Bu işi yapanlar evlerinin bir bölümünü at ahırına çevirirler ve sabah olduğunda da iş başı yaparak kazanç sağlarlardı. Bunun lüks haliyse şüphesiz faytonlardı. At arabası taşımacılığı turizm dışında artık yok.