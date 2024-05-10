Teknoloji devi hacklendi! Milyonlarca kişinin verileri tehlikede

Dell, son yaptığı açıklamada şirketin güvenlik sistemlerindeki zafiyet nedeniyle gerçekleşen bir veri ihlaline işaret ederek yaklaşık 49 milyon müşterinin kişisel bilgilerinin tehlikede olduğunu duyurdu. Kısacası Dell hacklendi. Şirket veri ihlaline dair çok gecikmeden açıklama yaptı. Dell, veri ihlalinden etkilenen müşterilere kısa bir süre önce bildirimler göndermeye başladı. Şirket, yaptığı açıklamada önemli bir durum olmadığını, kimsenin kredi kartı gibi finansal bilgilerinin çalınmadığını, sadece kişilere ait isim bilgileri, fiziksel adres bilgileri, sipariş bilgileri ve servisteki ürün bilgilerine dair veri ihlali gerçekleştiğini söylüyor.