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Teknoloji-Bilişim
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Teknoloji devi hacklendi! Milyonlarca kişinin verileri tehlikede

2024-05-10 22:18:52
Teknoloji devi hacklendi! Milyonlarca kişinin verileri tehlikede

ABD merkezli bilgisayar üreticisi Dell hacklendi. 49 milyon Dell kullanıcısının veri ihlali nedeniyle bilgilerinin çalındığı belirtildi.

#1
Foto - Teknoloji devi hacklendi! Milyonlarca kişinin verileri tehlikede

Dell, son yaptığı açıklamada şirketin güvenlik sistemlerindeki zafiyet nedeniyle gerçekleşen bir veri ihlaline işaret ederek yaklaşık 49 milyon müşterinin kişisel bilgilerinin tehlikede olduğunu duyurdu. Kısacası Dell hacklendi. Şirket veri ihlaline dair çok gecikmeden açıklama yaptı. Dell, veri ihlalinden etkilenen müşterilere kısa bir süre önce bildirimler göndermeye başladı. Şirket, yaptığı açıklamada önemli bir durum olmadığını, kimsenin kredi kartı gibi finansal bilgilerinin çalınmadığını, sadece kişilere ait isim bilgileri, fiziksel adres bilgileri, sipariş bilgileri ve servisteki ürün bilgilerine dair veri ihlali gerçekleştiğini söylüyor.

#2
Foto - Teknoloji devi hacklendi! Milyonlarca kişinin verileri tehlikede

Şirket veri ihlaliyle alakalı şöyle diyor: Dell Technologies, bilgilerinizin gizliliği ve güvenliği konusunu ciddiye alıyor. Şu anda, Dell’e yapılan alışverişlerle ilgili sınırlı türde müşteri bilgisini içeren bir veritabanını içeren bir Dell portalıyla ilgili bir olayı araştırıyoruz. İlgili bilginin türü göz önüne alındığında, müşterilerimiz için önemli bir risk olmadığına inanıyoruz.

#3
Foto - Teknoloji devi hacklendi! Milyonlarca kişinin verileri tehlikede

Ayrıca son raporlara göre çalınan verilerin Dark Web’te aktif olarak satışa sunulduğu ortaya çıktı. Şu anda, bu veriler aracılığıyla şirketin 2017 ile 2024 arasındaki tüm satış verilerine erişilebiliyor. Veri ihlalinden etkilenen müşterilerin çoğunluğunun Amerika, Hindistan, Çin, Avustralya ve Kanada’da olduğu belirtiliyor.

#4
Foto - Teknoloji devi hacklendi! Milyonlarca kişinin verileri tehlikede

Şirket, yayınladıkları gönderide şu anda kendilerinin de ne yaptığını şu sözlerle açıkladı: Olayı tespit ettikten sonra, hemen olay yanıt prosedürlerimizi uyguladık, araştırmaya başladık, olayı kontrol altına almak için adımlar attık ve yetkililere bildirdik. Ayrıca bu olayı araştırmak için üçüncü bir parti forensik (iz sürücü) firma ile anlaştık. Durumu izlemeye devam edeceğiz.

#5
Foto - Teknoloji devi hacklendi! Milyonlarca kişinin verileri tehlikede

Şirket, şu anda kullanıcıların ne yapması gerektiğini de şöyle açıkladı:

#6
Foto - Teknoloji devi hacklendi! Milyonlarca kişinin verileri tehlikede

Araştırmamız, bilgilerinizin bu olay sırasında erişime açık olduğunu gösteriyor, ancak etkilenen bilginin sınırlı olması nedeniyle önemli bir risk olmadığına inanıyoruz. Bununla birlikte, teknik destek ve telefon dolandırıcılıklarından kaçınmanıza yardımcı olacak ipuçlarını daima aklınızda bulundurmalısınız. Dell hesaplarınız veya alımlarınızla ilgili herhangi şüpheli aktivite fark ederseniz, lütfen derhal endişelerinizi [email protected] adresine bildirin.

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