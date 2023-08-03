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Tekirdağ’da korkutan görüntü

2023-08-03 14:55:46
Tekirdağ’da korkutan görüntü

Kış aylarında yetersiz yağış alan Tekirdağ’da yaz aylarında da yüksek sıcaklığın etkili olması sonucu su sıkıntısı baş göstermeye başladı.

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Foto - Tekirdağ’da korkutan görüntü

Şehirdeki yer altı sularının yanı sıra barajlarda adeta kuruma noktasına geldi.

#2
Foto - Tekirdağ’da korkutan görüntü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yazır Barajı 2021 yılında yüzde 62 seviyelerinde seyrederken, 2022 yılında yüzde 25, 2023’ün Temmuz ayında ise yüzde 15 seviyelerine kadar geriledi.

#3
Foto - Tekirdağ’da korkutan görüntü

Barajdaki su seviyesinin çekilmesiyle suyun dibindeki ağaçlar ve çalılıklar ortaya çıktı.

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Foto - Tekirdağ’da korkutan görüntü

Barajın kenarında oltasıyla balık tutmaya çalışan Adil Varol, “Önceden seviye bayağı yüksekti, şu 2 yıl içerisinde bayağı bir düştü. Şu anda susuzluk çekiyoruz, kuraklık var bilmiyorum nereye varacak bu halimiz. Daha önceden balık çıkıyordu, güzel balıklar da oluyordu ama bu sene hiç olmadı” dedi.

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Foto - Tekirdağ’da korkutan görüntü

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise "2022’nin yaz ayından bu tarafa maalesef kuraklık. Kış olmadı, kar zaten olmadı. Maalesef barajlarda su seviyesi yarıdan aşağıya düştü. Şimdi musluğu açtığımız zaman boşa açmamamız lazım. Çok dikkatli kullanmamız lazım” ifadelerini kullandı.

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