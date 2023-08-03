Tekirdağ’da korkutan görüntü

Barajın kenarında oltasıyla balık tutmaya çalışan Adil Varol, “Önceden seviye bayağı yüksekti, şu 2 yıl içerisinde bayağı bir düştü. Şu anda susuzluk çekiyoruz, kuraklık var bilmiyorum nereye varacak bu halimiz. Daha önceden balık çıkıyordu, güzel balıklar da oluyordu ama bu sene hiç olmadı” dedi.