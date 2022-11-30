Tehlike kapıda! Eğirdir Gölü’nde son 6 santim

Gölde yaşanan su çekilmesinde kritik seviyeye 6 santimetre kalırken, su seviyesi 6 santimetre daha azalırsa su kullanılamayacak. Dünyanın en büyük sorunları arasında olan içme suyunda yaşanan kuraklık, Türkiye'nin de büyük problemi. Yaz dönemi sonrasında kuraklık devam ederken ülke genelinde birçok baraj ve göl kuruma noktasına geldi. Son zamanlarda yağışların etkisini göstermesi üzerine toprağa can suyu olan yağışlar, barajları doldurmaya yetmedi. Eğirdir Gölü'nde azalma devam ediyor "Yedi renkli göl" olarak bilinen, küresel ısınmaya bağlı olarak son yıllarda kuraklık ve bunun yanında kirlilik problemleri yaşayan Eğirdir Gölü'nün su seviyesindeki düşüş devam ediyor. Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliğince (EKO-BİR) 40 gün önce 914,82 metre olarak ölçülen su seviyesinin, bugün yapılan ölçümlerde 914,80 santimetre olduğu görüldü.