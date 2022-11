Tehlike kapıda! Eğirdir Gölü’nde son 6 santim

Kente içme suyu alımı yapılıyor Eğirdir Gölü'nden tarımsal sulamanın yanı sıra kent merkezine de içme suyu ihtiyacı için su alımı yapılıyor. 6 santimetre daha düşerse su kullanılmayacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Eğirdir Gölü'nü koruma özel hükümlerine göre su seviyesinin şu an ölçülen seviyesinden 6 santimetre daha düşmesi halinde gölden hiçbir şekilde su kullanımı yapılmayacak. EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, Eğirdir Gölü Özel Hüküm Genel Hükümler bölümü C maddesine göre gölün 914,74 santimetreye düşmesi halinde hiçbir şekilde su kullanımı olamayacağını bildirdi.