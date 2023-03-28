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Tedirgin bekleyiş! Fındıkta tehlike kapıya dayandı

2023-03-28 12:13:47
Tedirgin bekleyiş! Fındıkta tehlike kapıya dayandı

Türkiye bu yıl adeta kış yaşamadı. Ağaçlar erken çiçek açtı. Ancak mart ayında aniden başlayan soğuklar, fındık üreticilerini tedirgin etti.

#1
Foto - Tedirgin bekleyiş! Fındıkta tehlike kapıya dayandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Karadeniz Bölgesi’nde beklenen kar yağışı sonrası olması muhtemel eksi derecelerdeki hava sıcaklıklarının açan fındık tomurcuklarına ciddi zarar verebileceğini söyledi. Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynaklarından olan fındık tomurcuklarını açmaya başladı, kış mevsiminin sıcak geçmesi dolayısıyla yapraklar yetişti. Meteorolojiden 30 ilde beklenen kar yağışının ve sonrasında etkili olacak sıfırın altındaki hava sıcaklıklarının tomurcuklara zarar vererek, fındıkta rekolte kaybına yol açabileceği belirtildi.

#2
Foto - Tedirgin bekleyiş! Fındıkta tehlike kapıya dayandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kış mevsimin sıcak geçtiğini, mart ayının son haftasında da sıcak havanın etkili olduğunu söyledi. Bu sıcak havalar nedeniyle yüksek, orta ve sahil kesimlerinde fındığın tamamıyla yapraklarını açtığını kaydeden Soydan, “Şuanda risk devam ediyor. Meteorolojiden aldığımız bilgiler ile bu hafta sonuna doğru kar yağışının beklendiği ve hava sıcaklıklarının eksi derecelere inebileceği, zirai don olabileceği bilgilerini aldık. Özellikle geçen yıllarda zirai don olaylarını yaşadık, bu nedenle tedirginiz. 2014 yılının 30 Mart tarihinde ciddi derecede zirai don olayı ile karşı karşıya kalındı ve Ordu’da 9 ilçe sıfır rekolte çekti. O açıdan üreticilerimiz çok tedirgin. Çünkü kar yağışı ile beraber hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerse, tomurcuklar soğuğa dayanamaz, ciddi zararlar verebilir” dedi.

#3
Foto - Tedirgin bekleyiş! Fındıkta tehlike kapıya dayandı

Fındık yetiştiriciliği olan bölgede tarım sigortasının geçen yıla göre yüzde 21 arttığını kaydeden Soydan, “Ordu’da da yaklaşık yüzde 20’lik bir artış var. Burada yaklaşık 58 bin poliçe ve 20 bin üretici sigortalarını yaptırdı. Bu yeterli değil ancak her yıl artmaya doğru gidiyoruz. Her yıl sigortanın önemi artıyor çünkü zirai don, fırtına, sel, heyelan ve dolu gibi doğal afetlerde en azından bir teminat olarak üreticilerin güvencesi” ifadelerine yer verdi.

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