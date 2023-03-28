Tedirgin bekleyiş! Fındıkta tehlike kapıya dayandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kış mevsimin sıcak geçtiğini, mart ayının son haftasında da sıcak havanın etkili olduğunu söyledi. Bu sıcak havalar nedeniyle yüksek, orta ve sahil kesimlerinde fındığın tamamıyla yapraklarını açtığını kaydeden Soydan, “Şuanda risk devam ediyor. Meteorolojiden aldığımız bilgiler ile bu hafta sonuna doğru kar yağışının beklendiği ve hava sıcaklıklarının eksi derecelere inebileceği, zirai don olabileceği bilgilerini aldık. Özellikle geçen yıllarda zirai don olaylarını yaşadık, bu nedenle tedirginiz. 2014 yılının 30 Mart tarihinde ciddi derecede zirai don olayı ile karşı karşıya kalındı ve Ordu’da 9 ilçe sıfır rekolte çekti. O açıdan üreticilerimiz çok tedirgin. Çünkü kar yağışı ile beraber hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerse, tomurcuklar soğuğa dayanamaz, ciddi zararlar verebilir” dedi.