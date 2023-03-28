Tedirgin bekleyiş! Fındıkta tehlike kapıya dayandı

Fındık yetiştiriciliği olan bölgede tarım sigortasının geçen yıla göre yüzde 21 arttığını kaydeden Soydan, “Ordu’da da yaklaşık yüzde 20’lik bir artış var. Burada yaklaşık 58 bin poliçe ve 20 bin üretici sigortalarını yaptırdı. Bu yeterli değil ancak her yıl artmaya doğru gidiyoruz. Her yıl sigortanın önemi artıyor çünkü zirai don, fırtına, sel, heyelan ve dolu gibi doğal afetlerde en azından bir teminat olarak üreticilerin güvencesi” ifadelerine yer verdi.