TAV Almatı’da yeni terminali açtı!

Dış hat trafiği iki hafta içinde tamamen yeni terminale taşınacak ve varolan terminal modernize edilerek iç hat terminali olarak hizmet vermeye devam edecek. Yatırım kapsamında yeni bir VIP terminali de inşa edildi ve yakıt sistemi yenilendi. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “Almatı, Orta Asya’nın en büyük yolcu ve kargo merkezi konumunda bulunuyor. 2020’de, pandemi döneminde satın aldığımız havalimanında yeni terminali devreye almaktan mutluluk duyuyoruz. İki yılda tamamladığımız yatırımla yolcu kapasitesini yıllık 14 milyon yolcuya çıkardık, yeni VIP terminalini devreye aldık ve yakıt sistemini uluslararası standartlara uygun şekilde yeniledik. “Almatı, Asya’dan Avrupa ve Afrika’ya doğru havadan kurulan modern ‘İpek Yolu’nun ve Orta Koridor’un önemli duraklarından biri olarak gerek yolcu trafiği gerek kargoda büyümeye devam edecek. Devraldığımızda 38 olan destinasyon sayısı 69’a, havalimanını kullanan havayolu sayısı 24’ten 35’e yükseldi. Tarihsel ve kültürel olarak köklü bir geçmişimiz olan Kazakistan’la ikili ilişkilere de katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.