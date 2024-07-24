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Tarlaya giren fareye üzüm ikram etti

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Tarlaya giren fareye üzüm ikram etti

2024-07-24 11:04:18
Tarlaya giren fareye üzüm ikram etti

Bitlis'te bir çiftçi, tarlaya giren fareye üzüm ikram etti.

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Foto - Tarlaya giren fareye üzüm ikram etti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tarlada çalışırken yemek molası veren çiftçi, davetsiz misafiri fareye üzüm ikram etti.

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Foto - Tarlaya giren fareye üzüm ikram etti

Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen isimli çiftçi, tarlasında bir süre çalıştıktan sonra yemek molası verdi. O esnada etrafta bir farenin gezdiğini fark ederek yakınına üzüm tanesi attı. İkram edilen üzümü yiyen fare, bir süre çiftçinin yakınında dolaştıktan sonra yuvasına geri göndü.

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Foto - Tarlaya giren fareye üzüm ikram etti

Açıklamalarda bulunan Orhan Emen, fare ile güzel bir dostluk kurduklarını belirterek, “Fareye üzüm ve ekmek verdim. Fare ise bunları afiyetle yedi. Güzel bir anı oldu. Benden zarar göremeyince beni terk etmedi” dedi.

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Yorumlar

Yer sincabi bu, fare degil

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