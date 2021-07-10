  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı!

2021-07-10 16:36:13
Tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ormanlık alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

#1
Foto - Suçatı Mahallesi Akseki mevkisindeki bir tarlada başladığı değerlendirilen yangın, ormanlık alana sıçradı.

Suçatı Mahallesi Akseki mevkisindeki bir tarlada başladığı değerlendirilen yangın, ormanlık alana sıçradı.

#2
Foto - İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangının rüzgarın da etkisiyle yayılması üzerine bölgeye 2 uçak ve 6 helikopter sevk edildi.

İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangının rüzgarın da etkisiyle yayılması üzerine bölgeye 2 uçak ve 6 helikopter sevk edildi.

#3
Foto - Çevre ilçelerden gelen ekiplerle birlikte 30 arazöz ve iş makinelerinin kullanıldığı söndürme çalışmaları devam ederken, yangının yayılım alanlarında yerleşim alanlarının bulunmadığı bildirildi.

Çevre ilçelerden gelen ekiplerle birlikte 30 arazöz ve iş makinelerinin kullanıldığı söndürme çalışmaları devam ederken, yangının yayılım alanlarında yerleşim alanlarının bulunmadığı bildirildi.

Bakan Koca'dan kritik uyarı! O illerde vaka sayısı artıyor
Gündem

Bakan Koca'dan kritik uyarı! O illerde vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılanma oranının düşük olduğu illerde, vaka sayısının artış gösterdiğini ifade ederek aşılanma çağrısında bul..
66 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

66 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Edremit ve Başkale ilçelerinde 66 kilo 790 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Kayseri'de bir bölge
Yerel

Kayseri'de bir bölge "riskli alan" ilan edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye'den Suudi Arabistan kararı!
Dünya

Türkiye'den Suudi Arabistan kararı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Suudi Arabistan Krallığı'nın ve Eritre Devleti'nin T..
Kim Jong-un'dan o aşıya veto! Bakın nedeni ne
Gündem

Kim Jong-un'dan o aşıya veto! Bakın nedeni ne

Güney Kore Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsü (INSS) tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un COVAX kapsamında ülke..
Firari hortumcu Cem Uzan'dan yeni hamle! Şirketleri için harekete geçti
Gündem

Firari hortumcu Cem Uzan'dan yeni hamle! Şirketleri için harekete geçti

Cem Uzan ve Hakan Uzan, TMSF'nin el koyduğu şirketlerini satın alan 60 firma ve kişiye Fransa'da 69 milyar euroluk tazminat davası açtı. Dav..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay