2024-05-23 13:16:16 Tarlada 5, pazar ve markette 20 TL!
Mutfakların temel ürünü 'kırmızı altın' soğanda hasat dönemi devam ediyor. Adana'da hasat devam ederken üreteciler de isyanda. Soğanın tarlada 5 liradan ancak market ve pazarlarda 15-20 liradan satıldığını söyleyen Mehmet Akın Doğan, marketlerde alış-satış fiyatının yazılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da soğanın hasadı sürerken tarlada kilogram fiyatı 5-6 liraya kadar düştü.