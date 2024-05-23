  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aniden ortaya çıktılar! Bina sakinleri korkudan dışarı adım atamadı

Türkiye'den 'düşen helikopteri Türkler değil biz bulduk' diyen İran'a yanıt

Bu makinenin yapmadığı yok! İmkansızlıklar mucit yaptı

Seçimden sonra “dolar fırlayacak” diyen muhalif ekonomistler sus pus! ABD ekonomisinin devi TL ile ilgili ne dedi?

KOBİ’lere müjdeyi veriyoruz! Citroën’in yenilenen ticari araç modelleri Türkiye’de! Teknolojiden ödün vermeyen araçların fiyatları ne kadar?

Tarlada 5, pazar ve markette 20 TL!

İsmail Kartal kabul etmedi! Fred, Krunic deyip itiraf etti: Niyeti, her şeyi kötü

Müjde gibi müjde! Galatasaraya milyon euro’lar yağacak! Yok böyle bir rakam! En sonunda gidiyor…

İran'dan Türkiye'ye bir ayıp daha! 'Türkler bizi dinleyebilir' diyerek iki Türk markasını ülkeden çıkardılar
Ekonomi
5
Tarlada 5, pazar ve markette 20 TL!

2024-05-23 13:16:16
Tarlada 5, pazar ve markette 20 TL!

Mutfakların temel ürünü 'kırmızı altın' soğanda hasat dönemi devam ediyor. Adana'da hasat devam ederken üreteciler de isyanda. Soğanın tarlada 5 liradan ancak market ve pazarlarda 15-20 liradan satıldığını söyleyen Mehmet Akın Doğan, marketlerde alış-satış fiyatının yazılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da soğanın hasadı sürerken tarlada kilogram fiyatı 5-6 liraya kadar düştü.

#1
Foto - Tarlada 5, pazar ve markette 20 TL!

Mutfakların temel ürünü 'kırmızı altın' soğanda hasat dönemi devam ediyor. Adana'da bu sene 20 bin 500 dönüm alanda ekilen soğanda dönüm başına 4-6 ton arası verim alınıyor. Soğan elçileri tarafından soğanlar sayılarak kamyonlara yüklenip talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Fiyatlar ise tarlada 1 ayda 10 lira birden düştü.

#2
Foto - Tarlada 5, pazar ve markette 20 TL!

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Soğan ilk çıktığı günlerde 18-20 liradan piyasaya girdi. Günden güne fiyatlar düştü ve şu an tarladan marketlere 5-6 liradan satılıyor. Soğanın söküm maliyeti 3 lira. Geriye kalan 3 lira tüccara kalıyor. İlk çıktığında tüccar pahalı aldığı için 2 hafta para kazandı. Sonrasında fiyatlar düştü ve tüccar şu an para kazanamıyor” dedi.

#3
Foto - Tarlada 5, pazar ve markette 20 TL!

FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ Soğanın yurt dışına da gönderildiğini aktaran Doğan, “Yurt dışı ve Rusya bölgesinde kapılar açık ve soğan gidiyor. Ancak soğan para kazandırmadığı için bu aralar iç piyasada tüketiliyor. Adana'da bu yıl soğan ekimi az oldu, bir kısmını da hastalık vurmasına rağmen umduğumuz gibi para etmedi. Şu ana kadar Adana'da soğan hasadının bitmesi gerekiyordu ancak birçok noktada tarlaya dahi girilmemiş. Soğanın fiyatının yükselmesi bekleniyordu ama hiç de öyle görünmüyor” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Tarlada 5, pazar ve markette 20 TL!

Soğanın tarlada 5 liradan ancak market ve pazarlarda 15-20 liradan satıldığını söyleyen Mehmet Akın Doğan, marketlerde alış-satış fiyatının yazılması gerektiğini ifade etti. Doğan, "Çünkü alan tüketici marketin kaç lira kazanıp kazanmadığını görsün. 5-6 liradan satılan soğan, marketlerde 15 liradan satılıyor. Arada inanılmaz bir fiyat farkı var, bu makasın açılmaması gerekiyor" diye konuştu. Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Temel Kotil ilk kez açıkladı: KAAN kadar büyük bir şey beklemeyin
Teknoloji

Temel Kotil ilk kez açıkladı: KAAN kadar büyük bir şey beklemeyin

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) Genel Müdürü Temel Kotil, ANKA-3 insansız hava aracıyla ilgili konuştu.
Yunan bile takdir ediyor! Merdan Yanardağ'dan Akıncı İHA hazımsızlığı
Gündem

Yunan bile takdir ediyor! Merdan Yanardağ'dan Akıncı İHA hazımsızlığı

Sözde gazeteci Merdan Yanardağ "Akıncı'nın verdiği koordinat enkazdan 7 kilometre uzakta olduğu söylendi. Bulduğunu iddia edenler bize göste..
Güney Kore istedi: Dünya liderleri güvenlik enstitüleri ağı kurma konusunda anlaştı
Teknoloji

Güney Kore istedi: Dünya liderleri güvenlik enstitüleri ağı kurma konusunda anlaştı

Bilim insanlarını bir araya getirecek olan ağ, yapay zeka modellerinin riskleri, yetenekleri ve sınırlamaları hakkında işbirliğine katkı ver..
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu

UEFA Avrupa Ligi final maçında Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup eden Atalanta şampiyon oldu.
Türkiye'nin konuştuğu olayda beklenen gelişme! Ankara'dan önemli adım
Gündem

Türkiye'nin konuştuğu olayda beklenen gelişme! Ankara'dan önemli adım

Bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra önce Mısır'a oradan Amerika'ya kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu için Ankara'dan kritik bir adım geldi...
BAE'liler Türkiye'de gözünü oraya dikti! Israrla reddedilmişlerdi, bu kez parayı basıp alacaklar
Ekonomi

BAE'liler Türkiye'de gözünü oraya dikti! Israrla reddedilmişlerdi, bu kez parayı basıp alacaklar

First Abu Dhabi Bank’ın (FAB) Türkiye’ye özel ilgisi yıllardır sürerken Yapı Kredi'ye talip olmaları eski taleplerini gündeme getirdi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23