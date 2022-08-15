2022-08-15 11:27:09 Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı
Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde bugün itibariyle indirim başladı.
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Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi
Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde bugün itibariyle indirim başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası bin 400 markette 30'dan fazla temel ihtiyaç ürünlerinde indirim kararı alınmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, atılan adımın diğer zincir marketler tarafından da takip edilmesini beklediklerini dile getirmişti. Peki tavuk, balık, peynir, yağ, şeker, çay fiyatı ne kadar oldu, hangi ürüne ne kadar indirim geldi? İşte merak edilen tüm detaylar...
İndirim için beklenen gün geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda enflasyonunun önüne geçilmesi için verdiği talimatın ardından Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki 30'dan fazla gıda ürününde indirimli satışlar bugün başladı.
Temel ihtiyaç ürünlerindeki indirim bugün itibarıyla bin 400 markette uygulanacak. Vatandaşlar, "Hangi ürünlerde ne kadar indirim var?" sorusuna yanıt ararken, indirim gelen ürünlerin listesi de belli oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri indirim uygulanacak ürünleri açıklarken, et ürünlerindeki indirimin de ayrıca uygulanacağını duyurdu.
ERDOĞAN TALİMAT VERDİ Başkan Erdoğan, Tarım kredi kooperatiflerinin kâr amaçlı kurulmadığına dikkat çekerek bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını vermişti. Bunun üzerine bin 400 marketteki 30'dan fazla tüketim maddesinde fiyatların indirilmesi için harekete geçildi.
İNDİRİM UYGULANACAK ÜRÜNLERİN LİSTESİ Tarım Kredi Kooperatifleri de indirim gelecek ürünlerin listesini açıkladı. İndirim uygulanacak ürünlerde, bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamının listeye alındığı belirtildi. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler şunlar oldu: "Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"
HANGİ ÜRÜNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ? Marketlerin açılması ile birlikte etiketler değişmeye başladı. Habertürk TV’de yer alan haberde 44 liralık tavuk bagetin fiyatı 38 liraya düştüğü görüldü. Vakumlu 500 gram siyah zeytin 27,95 liraya, salamura siyah zeytin 13,75 liraya düştü. Yarım yağlı beyaz peynir 69,90, tam yağlı beyaz peynir de 72,90 lira oldu. 2 litrelik Ayçiçek yağı 64,50 liraya, bir litreliği ise 33,50 liraya düştü. Siyah çay şu an da yeni fiyatları ile 59 liradan satışa sunuluyor. Zeytinyağında ise düşüş 54,90 lirayı buldu. Balın yarım kilosu 37 liradan satılıyor. Şekerin kilosu ise 17 liradan alıcıya ulaştırılıyor. Diğer ürünlere ise etap etap indirim yapılacağı ifade ediliyor.
ET ÜRÜNLERİNE AYRI İNDİRİM! Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Et ürünlerinde ise Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu ayrıca yapılacak."
NEBATİ: ZİNCİR MARKETLER TARAFINDAN DA TAKİP EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Pandemi süreciyle tetiklenip Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunlar tüm dünyayla birlikte ülkemizde de gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep oldu. Ancak bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız. Yakın dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması küresel hububat fiyatlarında düşüşe sebep olmuş, petrol fiyatlarında son haftalarda bazı gevşemeler yaşanmıştır. Ayrıca ülkemizde bu yıl tarımsal üretimde önemli artışlar da söz konusudur. Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 30'dan fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir."
"OLUMLU YANSIMA BEKLİYORUZ" Türkiye'de devletin önayak olduğu bu uygulamaya benzer çeşitli uygulamaların, diğer bazı ülkelerde de yakın dönemde perakende zincirlerinin öncülüğünde başlatıldığını vurgulayan Nebati açıklamasına şöyle devam etti: "Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz. Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz şubat ayında kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek nisan ayında yüzde 0,8; mayıs ayında 0,6; haziran ayında 2,3 ve temmuz ayındaysa yüzde 8,6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur. Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak 'Birlikten Berekete' anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız."
İNDİRİM YOĞUNLUĞU BAŞLADI Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı. Kahramanmaraş’ta da vatandaşlar indirimli ürünlerden almak için yoğunluk oluşturdu. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatif marketinde ise indirimden faydalanmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşlar indirimli ürünleri alarak marketten ayrıldı. İndirimden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, “Çok güzel indirimler var bu indirimlerin tüm marketlerde ara sıra olması güzel olur” dedi. Bir başka vatandaş ise “Her şey yolunda indirimi Cumhurbaşkanımız açıklamıştı zaten” dedi. İşte indirim uygulanacak ürünler...
ZEYTİN
KARPUZ
PEÇETE
SALÇA
PATATES
FASULYE
BAL
BEBEK BEZİ
BULAŞIK DETARJANI
ÇAMAŞIR SUYU
ÇAMAŞIR DETERJANI
ÇAY
NOHUT
PEYNİR
KAVUN
KOLONYA
MAKARNA
PİRİNÇ
BULGUR
SOĞAN
AYÇİÇEK YAĞI
RULO HAVLU
SIVI SABUN
SÜT
TAVUK
KAHVE
UN
YUMURTA
ZEYTİN YAĞI
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