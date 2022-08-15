Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı

HANGİ ÜRÜNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ? Marketlerin açılması ile birlikte etiketler değişmeye başladı. Habertürk TV’de yer alan haberde 44 liralık tavuk bagetin fiyatı 38 liraya düştüğü görüldü. Vakumlu 500 gram siyah zeytin 27,95 liraya, salamura siyah zeytin 13,75 liraya düştü. Yarım yağlı beyaz peynir 69,90, tam yağlı beyaz peynir de 72,90 lira oldu. 2 litrelik Ayçiçek yağı 64,50 liraya, bir litreliği ise 33,50 liraya düştü. Siyah çay şu an da yeni fiyatları ile 59 liradan satışa sunuluyor. Zeytinyağında ise düşüş 54,90 lirayı buldu. Balın yarım kilosu 37 liradan satılıyor. Şekerin kilosu ise 17 liradan alıcıya ulaştırılıyor. Diğer ürünlere ise etap etap indirim yapılacağı ifade ediliyor.