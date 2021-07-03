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Hayat-Aktüel
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Tarım arazilerini ve evleri su bastı

2021-07-03 16:43:23
Tarım arazilerini ve evleri su bastı

Sakarya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - Şehir merkezinde sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

Şehir merkezinde sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

#2
Foto - Yollarda biriken su, sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı.

Yollarda biriken su, sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı.

#3
Foto - Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı tarım arazileri su altında kaldı.

#4
Foto - Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evleri de su bastı.

Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evleri de su bastı.

#5
Foto - Büyükşehir ve Kocaali belediyeleri ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su baskını olan yerlerde çalışma başlattı.

Büyükşehir ve Kocaali belediyeleri ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su baskını olan yerlerde çalışma başlattı.

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