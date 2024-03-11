2024-03-11 18:43:16 Tarihi yapı beyaz örtüyle kaplandı!
Trabzon’da bulunan Vazelon Manastırı beyaz örtüsüyle kaplandı. Tarihi yapı dronla görüntülendi.
Trabzon’da bulunan Vazelon Manastırı beyaz örtüsüyle kaplandı. Tarihi yapı dronla görüntülendi.
Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Maçka ilçesine bağlı Kiremitli köyündeki tarihi Vazelon Manastırı ve çevresindeki çam ormanları, dronla görüntülendi.
Vazelon Manastırı Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan manastırdır.
270 yılında inşa edilen manastır, Trabzon şehir merkezinin 40 kilometre güneyinde yer almaktadır. İmparator I. Justinianus, 565 yılında manastırın onarılmasını istemiştir, o zamandan bu yana manastır pek çok kez yenilenmiştir. Mevcut bina 1410 yılında yeniden inşa edilmiştir.
Vazelon Manastırı, Maçka bölgesinde dini, kültürel ve ekonomik hayata olan etkisi açısından hayati bir öneme sahipti. Sümela Manastırı'nın, Vazelon Manastırı'nın gelirinden elde edilen parayla inşa edildiği söylenir. Kilise kuzeyindeki dış duvarlarda Cennet, Cehennem ve Mahşer Günü ile ilgili freskler görmek mümkündür.
Manastır, başta Farslar ve Türkler olmak üzere çeşitli defalar saldırıya uğramış ve harap edilmiştir.
490 yılında manastır, Sasaniler tarafından yıkılmıştır ve içindeki 400 kişi öldürülmüştür.
Manastırın arşivinden geriye kalan tek parça Leningrad Müzesi'nde bulunmaktadır. Manastırın son papazı Dionysios Amarantidis, Yahya ikonunu alarak Yunanistan'da Serez yerleşiminde bulunan Agia Triada Manastırı'na taşımıştır. Manastır, 1923 yılında Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonucu terk edilmiştir.
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