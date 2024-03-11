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Yaşam
8
Tarihi yapı beyaz örtüyle kaplandı!

2024-03-11 18:43:16
Tarihi yapı beyaz örtüyle kaplandı!

Trabzon’da bulunan Vazelon Manastırı beyaz örtüsüyle kaplandı. Tarihi yapı dronla görüntülendi.

#1
Foto - Tarihi yapı beyaz örtüyle kaplandı!

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Maçka ilçesine bağlı Kiremitli köyündeki tarihi Vazelon Manastırı ve çevresindeki çam ormanları, dronla görüntülendi.

#2
Foto - Tarihi yapı beyaz örtüyle kaplandı!

Vazelon Manastırı Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan manastırdır.

#3
Foto - Tarihi yapı beyaz örtüyle kaplandı!

270 yılında inşa edilen manastır, Trabzon şehir merkezinin 40 kilometre güneyinde yer almaktadır. İmparator I. Justinianus, 565 yılında manastırın onarılmasını istemiştir, o zamandan bu yana manastır pek çok kez yenilenmiştir. Mevcut bina 1410 yılında yeniden inşa edilmiştir.

#4
Foto - Tarihi yapı beyaz örtüyle kaplandı!

Vazelon Manastırı, Maçka bölgesinde dini, kültürel ve ekonomik hayata olan etkisi açısından hayati bir öneme sahipti. Sümela Manastırı'nın, Vazelon Manastırı'nın gelirinden elde edilen parayla inşa edildiği söylenir. Kilise kuzeyindeki dış duvarlarda Cennet, Cehennem ve Mahşer Günü ile ilgili freskler görmek mümkündür.

#5
Foto - Tarihi yapı beyaz örtüyle kaplandı!

Manastır, başta Farslar ve Türkler olmak üzere çeşitli defalar saldırıya uğramış ve harap edilmiştir.

#6
Foto - Tarihi yapı beyaz örtüyle kaplandı!

490 yılında manastır, Sasaniler tarafından yıkılmıştır ve içindeki 400 kişi öldürülmüştür.

#7
Foto - Tarihi yapı beyaz örtüyle kaplandı!

Manastırın arşivinden geriye kalan tek parça Leningrad Müzesi'nde bulunmaktadır. Manastırın son papazı Dionysios Amarantidis, Yahya ikonunu alarak Yunanistan'da Serez yerleşiminde bulunan Agia Triada Manastırı'na taşımıştır. Manastır, 1923 yılında Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonucu terk edilmiştir.

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