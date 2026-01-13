  • İSTANBUL
Tarihi yaklaşan ürünler satılıyor: Ucuz markete büyük ilgi

İstanbul’un da aralarında bulunduğu dört ilde şubeleri bulunan Yenir Market, tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşan veya geçen ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunuyor.

NEFES gazetesinden İlke Çıtır’ın aktardığına göre, Eskişehir’de ziyaret edilen Yenir Market’te büyük zincirlerin raflardan kaldırdığı ürünler satışa sunuluyor. Marketin “İsraf Savaşçısı” sloganı dikkat çekerken, raflarda tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ya da son kullanma tarihine az süre kalmış ürünler yer alıyor.

Bakliyat, süt ürünleri, temizlik malzemeleri ve bebek ürünleri gibi geniş bir ürün grubu, yüzde 50 ila yüzde 80 arasında değişen indirimlerle satılıyor. Fiyat etiketleri ilk bakışta cazip görünse de ürünlerin önemli bir bölümünün tavsiye edilen tüketim tarihinin aylar önce dolduğu görülüyor. Alışveriş yapanlar arasında emekliler ve öğrenciler öne çıkıyor.

Market içinde yapılan bilgilendirici anonslarda, tavsiye edilen tüketim tarihi ile son kullanma tarihi arasındaki fark açıklanıyor.

Anonsta, son kullanma tarihinin ürünün güvenle tüketilebileceği son günü ifade ettiği; tavsiye edilen tüketim tarihinin ise ürünün en iyi kaliteyi sunduğu zaman aralığı olduğu belirtiliyor. Görünüm, tat veya dokuda sorun yoksa ürünlerin bu tarihten sonra da satışta olabildiği vurgulanıyor.

Vatandaşlar et ve süt ürünlerinde daha dikkatli davranırken, hazır gıdalar, atıştırmalıklar ve hijyen ürünlerine yöneliyor. Tavsiye edilen tüketim tarihi aylar önce dolmuş bazı çerez ürünlerinin düşük fiyatlarla satılması yoğun ilgi görüyor. Market içindeki kalabalık gün boyu azalmazken, alışveriş yapanlar ürünleri stok yapar gibi alıyor.

