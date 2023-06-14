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Yaşam
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Tarihi taş yol kaderine terk edildi! Bu yol tam 132 yılda tamamlandı

2023-06-14 09:28:10
Tarihi taş yol kaderine terk edildi! Bu yol tam 132 yılda tamamlandı

Erzincan Kemaliye7de bulunan 1 kilometrelik yom adeta kaderine terk edildi.

#1
Foto - Tarihi taş yol kaderine terk edildi! Bu yol tam 132 yılda tamamlandı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Kemaliye ile Sivas'ın Divriği ilçesindeki bazı köylere ulaşım sağlanan ve 132 yılda tamamlanan 7 kilometrelik taş yol bakımsızlıktan adeta kaderine terk edildi. Taş yoldaki sıkıntılar sebebiyle ulaşımın güçleştiğini belirten vatandaşlar yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.

#2
Foto - Tarihi taş yol kaderine terk edildi! Bu yol tam 132 yılda tamamlandı

Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak için 1870 yılında Karanlık Kanyonu'nun kayalıklarında yapımına başlanan taş yolda, ilk önce köylüler çalıştı. İlkel aletlerle taşları oyan köy halkı, zaman zaman devlet desteğiyle de çalışmalarını sürdürdü. 1991-1999 yıllarında Erzincan Valiliği görevinde bulunan Recep Yazıcıoğlu'nun da yapımına destek verdiği taş yol, 2002'de 132 yıllık çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. 7 kilometre uzunluğunda, içindeki irili ufaklı 38 tünel ile çok sayıda keskin viraj ve uçurumlar bulunan taş yolu; Gümüş Çeşme, Yeniköy, Ağıl, Gözaydın, Sandık köyleri ile Çaltı, Ağıllar, Harmankaya, Dilli mezralarında yaşayanlar kullanıyor. Kemaliye ile Divriği ilçesini de birbirine bağlayan taş yolda kış aylarında ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Özellikle Kemaliye ilçesine bağlı köy ve mezralarda yaşayanlar, tünellerde biriken sular nedeniyle zorluk çekiyor.

#3
Foto - Tarihi taş yol kaderine terk edildi! Bu yol tam 132 yılda tamamlandı

Yolda her kış ve ilkbahar sezonunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Sandık köyü muhtarı Duran Özgüla, "38 tünelden oluşan bu yolumuzun 7 kilometrelik bölümü bozuk. Taş yolun bozuk 7 kilometrelik olan kısmında kış aylarında tamamen kapanma yaşanmaktadır. Köylerde yaşayan insanlar ilçeye ulaşmak için uzak yolları kullanmak zorunda kalıyor. Ulaşımı aksatan 7 kilometrelik yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi. Son yılların en yoğun yağışının yaşandığı bölgede taş yol, yine suyla doldu. Hizmete girdiğinden beri bakım ve onarım yapılmadığı öne sürülen yolda, sürücüler su biriken tünellerin içinde ilerlemeye çalışıyor. Yolla ilgili şikayetleri olduğunu belirten Gümüşçeşme köyü muhtarı Halit Uzun, "Kemaliyeliler Taş yolu, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun çabalarıyla yapılarak hizmete girdi. Yol ulaşıma açıldıktan sonra bugüne kadar herhangi bir çalışma, bakım ve onarım yapılmadı. Bu yol bizim için çok önemli, 8 köy ve mezraya ulaşımı sağlıyor. Ancak bize hizmet edecek yol ızdırap yolu oldu. Yörede yaşayan insanlar mağdur oluyor. Yolda su birikintileri sürücüleri zorluyor. Zemini çok bozuk bu yolun. Defalarca yolun iyileştirilmesi için müracaat ettik ama sesimizi duyuramadık. Yazdığımız dilekçelerimizin sonucunu alamadık. Yetkililere buradan sesleniyorum. Bu yol bizim için çok önemli, bu yola bir an önce müdahale edilmesi lazım. Bu yolun yapılması lazım" diye konuştu.

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