Tarihi taş yol kaderine terk edildi! Bu yol tam 132 yılda tamamlandı

Yolda her kış ve ilkbahar sezonunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Sandık köyü muhtarı Duran Özgüla, "38 tünelden oluşan bu yolumuzun 7 kilometrelik bölümü bozuk. Taş yolun bozuk 7 kilometrelik olan kısmında kış aylarında tamamen kapanma yaşanmaktadır. Köylerde yaşayan insanlar ilçeye ulaşmak için uzak yolları kullanmak zorunda kalıyor. Ulaşımı aksatan 7 kilometrelik yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi. Son yılların en yoğun yağışının yaşandığı bölgede taş yol, yine suyla doldu. Hizmete girdiğinden beri bakım ve onarım yapılmadığı öne sürülen yolda, sürücüler su biriken tünellerin içinde ilerlemeye çalışıyor. Yolla ilgili şikayetleri olduğunu belirten Gümüşçeşme köyü muhtarı Halit Uzun, "Kemaliyeliler Taş yolu, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun çabalarıyla yapılarak hizmete girdi. Yol ulaşıma açıldıktan sonra bugüne kadar herhangi bir çalışma, bakım ve onarım yapılmadı. Bu yol bizim için çok önemli, 8 köy ve mezraya ulaşımı sağlıyor. Ancak bize hizmet edecek yol ızdırap yolu oldu. Yörede yaşayan insanlar mağdur oluyor. Yolda su birikintileri sürücüleri zorluyor. Zemini çok bozuk bu yolun. Defalarca yolun iyileştirilmesi için müracaat ettik ama sesimizi duyuramadık. Yazdığımız dilekçelerimizin sonucunu alamadık. Yetkililere buradan sesleniyorum. Bu yol bizim için çok önemli, bu yola bir an önce müdahale edilmesi lazım. Bu yolun yapılması lazım" diye konuştu.