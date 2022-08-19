Tarihi projede kritik aşama! Türkiye'de bir ilk olacak

Kutup vincinin montajının tamamlanması sayesinde, reaktör bölmesinin iç koruma kabuğunun montajı, teknik ekipmanın montajı ve açık reaktör üzerindeki boru hatların kontrol amaçlı hazırlığı gibi diğer aşamalar da gerçekleştirilebilecek. Reaktör bölmesinin en önemli mekanizmalarından biri olan kutup vinci, nükleer santraller için en yüksek güvenlik sınıfı olan birinci sınıf ekipmanlardan biri olarak öne çıkıyor. Santralin işletim süresi boyunca tüm aşamalarda kullanılacak olan ekipman, işletme aşamasında nükleer yakıtın yüklenmesi ve boşaltılması gibi işlemlerin yanı sıra teknolojik işlemleri de gerçekleştirecek. Vinç, devreye alma testlerinin tamamlanmasının ardından reaktör binasının merkezi salonunun herhangi bir noktasında taşıma ve teknolojik işlemleri gerçekleştirmek için dairesel bir ray hattı boyunca 360 derece dönecek.