Tarihi kent gün yüzüne çıkıyor

Bu sezon Piskoposluk Sarayı, 3 numaralı Kilise, Liman Anıtsal Mezarları, Tiyatro, Nekropol ve Kuzey Liman Caddesi’nde yoğunlaşan kazılar antik kentin zemin döşemelerinde bitkisel, geometrik, hayvan ve insan figürlü kompozisyonlara sahip opus-tesselatum tekniğinde mozaiklerin yoğun olarak tercih edildiğini ortaya çıkardı. Piskoposluk Sarayı peristyl çevresinde bulunan mekanlardaki mozaiklerde refrigerium sahnesi, thalassa (deniz), gaia (yer), ktisis (kurmak, yaratmak), truphe (sefahat), kharis (zerafet, güzellik) ve apolausis (servet) kişileştirmeleri gün ışığına kavuşturuldu. Aslan Avı, gemi tasvirli mozaik Olimpos Antik Kenti’ndeki 3 numaralı Kilise’nin atrium portiklerinde de andreia (cesaret) ve dikaiosyne (adalet) kişileştirmeleri tespit edildi. Kilise atriumunda “Yedi Erdem” kişileştirmesinin yer aldığını tahmin eden uzmanlar Liman Anıtsal mezarlarında Kaptan Eudomos’un lahdini barındıran tonozlu mezar odası zemininde ‘Aslan Avı’ sahnesi ile mezar odasının giriş bölümünde ise bir limana girmekte olan gemi tasvirli mozaik açığa çıkardı.