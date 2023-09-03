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Kültür Sanat
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Tarihi kent gün yüzüne çıkıyor

2023-09-03 20:37:17
Tarihi kent gün yüzüne çıkıyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kazı çalışmaları sürdürülen Olimpos Antik Kenti’nde yeni buluntulara ulaşıldı.

#1
Foto - Tarihi kent gün yüzüne çıkıyor

Yeni sezonda başlatılan kazı ve onarım çalışmaları, antik kenti mozaik zemin döşemeleri açısından Likya bölgesinin önemli bir merkezi haline getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Likya Dönemi’ne ışık tutan Olimpos Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu.

#2
Foto - Tarihi kent gün yüzüne çıkıyor

Bakan Ersoy, aralarında milattan sonra 3’üncü yüzyıla tarihlenen Kaptan Eudomos Mezarı mozaikleri ile yine milattan sonra 5 ve 6’ncı yüzyıllara ait mozaiklerin bulunduğu antik kentte yürütülen çalışmalar hakkında kazı başkanı Doç. Dr. Gökçen Öztaşkın’dan bilgi aldı. Kazı ekibiyle de sohbet eden Ersoy, Olimpos’ta sürdürülen çalışmalara bu yıl yeni alanlarında eklenmesiyle birlikte 26 farklı noktada kazılara devam edileceğini ve kazıların tamamladığı alanlarda restorasyon uygulamaları hayata geçirilerek antik kent silüetinin ayağa kaldırılacağını ifade etti.

#3
Foto - Tarihi kent gün yüzüne çıkıyor

Bu sezon Piskoposluk Sarayı, 3 numaralı Kilise, Liman Anıtsal Mezarları, Tiyatro, Nekropol ve Kuzey Liman Caddesi’nde yoğunlaşan kazılar antik kentin zemin döşemelerinde bitkisel, geometrik, hayvan ve insan figürlü kompozisyonlara sahip opus-tesselatum tekniğinde mozaiklerin yoğun olarak tercih edildiğini ortaya çıkardı. Piskoposluk Sarayı peristyl çevresinde bulunan mekanlardaki mozaiklerde refrigerium sahnesi, thalassa (deniz), gaia (yer), ktisis (kurmak, yaratmak), truphe (sefahat), kharis (zerafet, güzellik) ve apolausis (servet) kişileştirmeleri gün ışığına kavuşturuldu. Aslan Avı, gemi tasvirli mozaik Olimpos Antik Kenti’ndeki 3 numaralı Kilise’nin atrium portiklerinde de andreia (cesaret) ve dikaiosyne (adalet) kişileştirmeleri tespit edildi. Kilise atriumunda “Yedi Erdem” kişileştirmesinin yer aldığını tahmin eden uzmanlar Liman Anıtsal mezarlarında Kaptan Eudomos’un lahdini barındıran tonozlu mezar odası zemininde ‘Aslan Avı’ sahnesi ile mezar odasının giriş bölümünde ise bir limana girmekte olan gemi tasvirli mozaik açığa çıkardı.

#4
Foto - Tarihi kent gün yüzüne çıkıyor

Olimpos Antik Kenti daha önceki kazı sezonlarında tespit edilen mozaiklerle birlikte, mozaik zemin döşemeleri açısından Likya bölgesi için çok geniş bir repertuvar sunan önemli bir merkez durumuna geldi. Bakan Ersoy’un geçtiğimiz nisan ayında Olimpos’a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası sağlanan ödenekle başlatılan yeni dönem kazı ve onarım çalışmaları antik kentin tüm noktalarında eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

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