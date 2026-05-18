“Tarihi anlaşma” deniliyor! Fransa’dan tam 80 adet “savaş canavarı” Rafale F4 alınacak
Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ile yaşadığı Huawei 5G altyapısı krizinin ardından rotasını radikal bir kararla Avrupa'ya çevirerek Fransa ile 18 milyar dolarlık dev bir askeri pakete imza attı. Washington'ın güvenlik gerekçesiyle F-35 hayalet uçaklarının satışını veto etmesi üzerine masayı terk eden BAE, Fransız havacılık tarihinin en büyük uluslararası siparişiyle 80 adet son teknoloji Rafale F4 jetini envanterine katıyor.