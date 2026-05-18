“Tarihi anlaşma” deniliyor! Fransa’dan tam 80 adet “savaş canavarı” Rafale F4 alınacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), savunma sanayisinde çok konuşulacak tarihi bir adıma imza atarak Fransa’dan tam 18 milyar dolar değerinde askeri paket satın aldı. Envanterindeki emektar Mirage 2000-9 savaş uçaklarını emekliye ayırmaya hazırlanan BAE, bu boşluğu 80 adet son teknoloji Fransız Rafale F4 savaş uçağı ve 12 adet Caracal helikopteri ile dolduruyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bizzat imzaladığı bu dev anlaşma, havacılık tarihinin en büyük uluslararası Rafale siparişi olarak kayıtlara geçti. İlk jetlerin bu yılın sonlarında BAE havalimanlarına inmesi planlanıyor.