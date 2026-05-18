  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Dünya
6
Yeniakit Publisher
"Tarihi anlaşma" deniliyor! Fransa’dan tam 80 adet "savaş canavarı" Rafale F4 alınacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

“Tarihi anlaşma” deniliyor! Fransa’dan tam 80 adet “savaş canavarı” Rafale F4 alınacak

Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ile yaşadığı Huawei 5G altyapısı krizinin ardından rotasını radikal bir kararla Avrupa'ya çevirerek Fransa ile 18 milyar dolarlık dev bir askeri pakete imza attı. Washington'ın güvenlik gerekçesiyle F-35 hayalet uçaklarının satışını veto etmesi üzerine masayı terk eden BAE, Fransız havacılık tarihinin en büyük uluslararası siparişiyle 80 adet son teknoloji Rafale F4 jetini envanterine katıyor.

1
#1
Foto - "Tarihi anlaşma" deniliyor! Fransa’dan tam 80 adet "savaş canavarı" Rafale F4 alınacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), savunma sanayisinde çok konuşulacak tarihi bir adıma imza atarak Fransa’dan tam 18 milyar dolar değerinde askeri paket satın aldı. Envanterindeki emektar Mirage 2000-9 savaş uçaklarını emekliye ayırmaya hazırlanan BAE, bu boşluğu 80 adet son teknoloji Fransız Rafale F4 savaş uçağı ve 12 adet Caracal helikopteri ile dolduruyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bizzat imzaladığı bu dev anlaşma, havacılık tarihinin en büyük uluslararası Rafale siparişi olarak kayıtlara geçti. İlk jetlerin bu yılın sonlarında BAE havalimanlarına inmesi planlanıyor.

#2
Foto - "Tarihi anlaşma" deniliyor! Fransa’dan tam 80 adet "savaş canavarı" Rafale F4 alınacak

Anlaşmanın arka planında ise Washington ile yaşanan büyük bir diplomatik kriz yatıyor. BAE aslında hava filosunu Amerikan F-35 hayalet uçaklarıyla güçlendirmek istiyordu. Ancak Washington yönetimi, BAE'nin ülke genelinde Çinli teknoloji devi Huawei’in 5G altyapısını kullanmasını güvenlik gerekçesiyle sakıncalı buldu ve F-35 satışını engelledi.

#3
Foto - "Tarihi anlaşma" deniliyor! Fransa’dan tam 80 adet "savaş canavarı" Rafale F4 alınacak

ABD'nin bu vetosu üzerine yönünü tekrar Avrupa'ya çeviren BAE, daha önce reddettiği Fransız teklifini masaya geri koyarak milyarlarca dolarlık rotayı Paris’e çevirdi.

#4
Foto - "Tarihi anlaşma" deniliyor! Fransa’dan tam 80 adet "savaş canavarı" Rafale F4 alınacak

BAE'nin teslim alacağı çift motorlu Rafale F4'ler, gelişmiş radar sistemleri, yüksek hayatta kalma kabiliyeti ve etkili mühimmat kapasitesiyle tam bir ölümcül güç. Eski Mirage uçakları hız konusunda (Mach 2.2) yeni Rafale’lerden (Mach 1.8) daha süratli olsa da, Rafale F4'ler taşıdığı uzun menzilli Meteor füzeleri ve akıllı mühimmat sistemleriyle bu açığı fazlasıyla kapatıyor.

#5
Foto - "Tarihi anlaşma" deniliyor! Fransa’dan tam 80 adet "savaş canavarı" Rafale F4 alınacak

BAE, elindeki eski Mirage filosunun bir kısmını Fas’a devretmeyi planlasa da, bölgedeki İran gerilimi ve güvenlik endişeleri nedeniyle yeni Fransız jetleri tamamen entegre olana kadar eski uçaklarını da elinde tutma kararı aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı
Gündem

Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı

19 Mayıs 1919, yıllarca anlatılan asılsız iddiaların aksine, Sultan VI. Mehmed Vahdettin'in resmi iradesi ve geniş yetkilendirmesiyle Mustaf..
Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti
Siyaset

Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti

İYİP İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.
Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor
Dünya

Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarik sorunları, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle hü..
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!
Gündem

Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!

Siyonist terör devleti İsrail'in gözü dönmüş ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan Faluca bölgesine savaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23