Sular çekildi, eski köy göründü! Hatıralar gün yüzüne çıktı

2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olan Yusufeli Barajı'nda, su seviyesinin yaklaşık 100 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan 7 köyden Tekkale köyünde bağ, bahçe, cami, okul ve yollar gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için bölgeye gelenler, hatıralarını yad etti, duygusal anlar yaşadı.