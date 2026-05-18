Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyordu! Türkiye’nin “görünmez kalkan”ı bakanlığa teslim edildi
Türkiye, siber güvenlik alanında dışa bağımlılığı tamamen bitirecek yerli ve milli hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek kritik altyapılarını koruyacak devasa bir teknolojik lige adım attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda C-Prot tarafından geliştirilen ve HAVELSAN iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye'nin ilk bütünleşik Uç Nokta Güvenlik Platformu (AV-EDR), SAHA 2026 kapsamında düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığına resmen teslim edildi. Dünyada sadece ABD, İsrail, Rusya ve Çin gibi kısıtlı sayıda küresel aktörün üretebildiği üstün mühendislik harikası tehdit tespit teknolojisi, başta yerli işletim sistemi Pardus olmak üzere tüm kritik sistemlerle tam uyumlu çalışarak ülkenin dijital egemenliğini ve siber sınırlarını kusursuz bir koruma çemberine alacak.