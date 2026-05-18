Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyordu! Türkiye’nin “görünmez kalkan”ı bakanlığa teslim edildi

Uç nokta güvenliği ve EDR teknolojileri, yüksek mühendislik, tehdit istihbaratı ve sürekli veri işleme kabiliyeti gerektiren, geliştirilmesi son derece karmaşık sistemler arasında yer alıyor. Bu alanda çözüm üretebilen oldukça sınırlı sayıda ülke bulunuyor. Başta ABD, İsrail, Rusya ve Çin olmak üzere, Japonya ve Fransa gibi ülkeler bu teknolojiyi geliştirebilen aktörler arasında yer alıyor. Türkiye'nin bu alanda yerli bir çözüm geliştirmiş olması, sınırlı teknoloji ligine geçişte önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. C-Prot tarafından geliştirilen bu platform, Türkiye'yi yalnızca bu teknolojileri kullanan değil, aynı zamanda geliştiren ve ihraç edebilecek kapasiteye sahip ülkeler arasına taşıyan kritik bir adım niteliği taşıyor.