Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyordu! Türkiye’nin "görünmez kalkan"ı bakanlığa teslim edildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye, siber güvenlik alanında dışa bağımlılığı tamamen bitirecek yerli ve milli hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek kritik altyapılarını koruyacak devasa bir teknolojik lige adım attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda C-Prot tarafından geliştirilen ve HAVELSAN iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye'nin ilk bütünleşik Uç Nokta Güvenlik Platformu (AV-EDR), SAHA 2026 kapsamında düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığına resmen teslim edildi. Dünyada sadece ABD, İsrail, Rusya ve Çin gibi kısıtlı sayıda küresel aktörün üretebildiği üstün mühendislik harikası tehdit tespit teknolojisi, başta yerli işletim sistemi Pardus olmak üzere tüm kritik sistemlerle tam uyumlu çalışarak ülkenin dijital egemenliğini ve siber sınırlarını kusursuz bir koruma çemberine alacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, C-Prot tarafından geliştirilen ve HAVELSAN işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye'nin ilk Uç Nokta Güvenlik Platformu (AV-EDR) çözümü, SAHA 2026 kapsamında düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığına teslim edildi.

C-Prot'tan yapılan açıklamaya göre, bu gelişme, Türkiye'nin siber güvenlikte dışa bağımlılığı azaltma, kritik sistemlerini yerli teknolojilerle koruma ve dijital egemenliğini güçlendirme hedeflerinin somut bir çıktısı olarak öne çıkıyor.

Platform, Yeni Nesil Antivirüs ve EDR (Endpoint Detection and Response) fonksiyonlarını tek ajan altında konsolide eden bütünleşik mimarisiyle uç nokta güvenliğinde yeni bir standart ortaya koyuyor. Bu yaklaşım sayesinde kurumlar, parçalı güvenlik yapılarından kurtularak daha sade, hızlı ve etkin bir güvenlik altyapısına kavuşuyor.

Platform, yüksek hacimli telemetri toplama ve gelişmiş tehdit tespit kabiliyetleri ile uç noktalarda derin görünürlük sağlayarak, potansiyel tehditlerin erken aşamada tespit edilmesine ve hızlı müdahale edilmesine imkan tanıyor. Ayrıca çözüm, Pardus başta olmak üzere yerli ve milli işletim sistemleriyle tam uyumlu çalışacak şekilde geliştirilmiş olup, özellikle kamu kurumları ve kritik altyapılarda yüksek seviyede entegrasyon ve operasyonel süreklilik sağlıyor.

Uç nokta güvenliği ve EDR teknolojileri, yüksek mühendislik, tehdit istihbaratı ve sürekli veri işleme kabiliyeti gerektiren, geliştirilmesi son derece karmaşık sistemler arasında yer alıyor. Bu alanda çözüm üretebilen oldukça sınırlı sayıda ülke bulunuyor. Başta ABD, İsrail, Rusya ve Çin olmak üzere, Japonya ve Fransa gibi ülkeler bu teknolojiyi geliştirebilen aktörler arasında yer alıyor. Türkiye'nin bu alanda yerli bir çözüm geliştirmiş olması, sınırlı teknoloji ligine geçişte önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. C-Prot tarafından geliştirilen bu platform, Türkiye'yi yalnızca bu teknolojileri kullanan değil, aynı zamanda geliştiren ve ihraç edebilecek kapasiteye sahip ülkeler arasına taşıyan kritik bir adım niteliği taşıyor.

Teslimat, 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulu toplantısında ortaya konan vizyon ile doğrudan örtüşüyor. Bu kapsamda siber güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanmış, kritik altyapıların korunması, veri egemenliği ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi öncelikli alanlar arasında yer almıştı.

Milli savunmada yerli siber güvenlik çözümlerinin kullanımı, stratejik bir zorunluluk olarak öne çıkarken geliştirilen AV-EDR platformu Türkiye'nin siber egemenliğini güçlendiren kritik bir katman olarak konumlanıyor.

Geliştirilen AV-EDR platformunun önümüzdeki süreçte başta savunma sanayi olmak üzere enerji, finans, kamu hizmetleri ve diğer kritik altyapı sektörlerinde yaygın olarak kullanılması hedefleniyor. Bu teslimat, Türkiye'nin siber güvenlikte yerli ve milli kapasitesini güçlendiren, dijital egemenliğini pekiştiren ve küresel rekabette konumunu ileriye taşıyan önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

