Tüm dünyanın gözü bu projelerde! İşte Türkiye’nin radarları kör eden 10 gizli silahı
Haber Merkezi

Türk mühendislerinin akıl ve alın teriyle geliştirilen; yapay zeka destekli ve radar görünürlüğü minimuma indirilmiş "hayalet" teknolojiler modern savaş konseptlerini kökten değiştiriyor. 5. nesil savaş uçağı KAAN'dan delta kanatlı ANKA-3'e, deniz yüzeyine teğet uçan ATMACA füzesinden radarları felç eden KORAL sistemine kadar öne çıkan 10 yerli savunma projesi, sahada gösterdikleri kusursuz başarıyla uluslararası arenada hayranlıkla takip ediliyor. İşte Türkiye’nin radarları kör eden 10 gizli silahı...

1. KAAN (Milli Muharip Uçak): 5. nesil savaş uçağımız KAAN, radar kesit alanını minimuma indiren gövde tasarımı ve özel kaplaması sayesinde düşman hava savunma sistemlerine görünmeden en kritik görevleri icra edebiliyor.

2. ANKA-3: Delta kanat yapısıyla geleceğin savaş konseptini bugüne taşıyan bu insansız savaş uçağı, dikey kuyruğunun olmaması sayesinde radar sinyallerini sönümlüyor ve tam bir "hayalet" gibi gökyüzünde süzülüyor.

3. KIZILELMA (MİUS): Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, agresif manevra kabiliyeti ve düşük radar görünürlüğü ile hava muharebelerinde ezber bozuyor.

4. TCG Anadolu ve SİHA Gemisi Konsepti: Dünyanın ilk SİHA gemisi unvanına sahip olan bu yüzen kale, taşıdığı yerli platformlarla deniz aşırı operasyonlarda Türkiye'ye devasa bir stratejik üstünlük sağlıyor.

5. ATMACA Gemisavar Füzesi: Deniz yüzeyine adeta teğet geçen (sea-skimming) uçuş profili ve gelişmiş radar yanıltma sistemleri sayesinde, düşman gemileri kendilerine yaklaşan bu tehlikeyi ancak darbe aldıkları an fark edebiliyor.

6. KORAL Elektronik Harp Sistemi: Düşman radarlarını kör eden, haberleşme ağlarını felç eden ve güdümlü füzeleri hedefinden saptıran KORAL, görünmez ordumuzun en büyük güvencesi.

7. GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi: Gemilerimize yönelen füze ve tehditleri yapay zeka destekli hedef takibiyle saniyeler içinde havada imha eden, yerli mühendisliğin harikası bir kalkan.

8. AKYA Ağır Torpido: Denizaltılarımızdan fırlatılan AKYA, akustik aldatma ve köreltme yetenekleriyle düşman sonarlarına yakalanmadan hedefini deniz altından sessizce yok ediyor.

9. HÜRKUŞ-B ve HÜRJET: Eğitim ve hafif taarruz uçağı segmentinde uluslararası pazarda parmakla gösterilen bu jetler, yüksek aviyonik sistemleri ve yerli mühimmat entegrasyonu ile tam bir oyun kurucu.

10. ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi: Lazer teknolojisi kullanan ALKA, özellikle terör unsurlarının kullandığı mini İHA ve dronları, radara bile ihtiyaç duymadan optik takiple tespit edip havada yakarak imha ediyor.

Türk mühendislerinin akıl ve alın teriyle inşa edilen bu projeler, Türkiye'yi savunma sanayisinde dışa bağımlı bir ülkeden, dünyaya teknoloji ihraç eden bir süper güce dönüştürüyor. Radarları kör eden bu teknolojiler, geleceğin savaş meydanlarında Türk imzasının silinmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.

