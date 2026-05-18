İmkansız denilen olmadı ve... O hamle nihayet oluyor: Taraftar hayatının şokunu yaşamıştı...
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder defteri kapanıyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı futbolcuyla yollarını ayırıyor. Öte yandan Beşiktaş, Cengiz Ünder'in yerine transfer edeceği ismi de belirledi. İşte detaylar... Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlılara veda ediyor. Beşiktaş, deneyimli futbolcunun bonservisini almayı düşünmüyor.