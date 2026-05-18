  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Spor
7
Yeniakit Publisher
Aziz Yıldırım gümbür gümbür geliyor! Bu hamle seçim kazandırır
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Aziz Yıldırım gümbür gümbür geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi halinde Fenerbahçe’ye iki santrfor transfer edeceklerini belirtti. Bu hamle taraftarlar arasında büyük heyecana yol açtı.

1
#1
Foto - Aziz Yıldırım gümbür gümbür geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamalarda transfer planlarını anlattı. Tecrübeli isim, sarı-lacivertli ekibe iki santrfor transfer edeceklerini söyledi.

#2
Foto - Aziz Yıldırım gümbür gümbür geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunu değerlendiren Aziz Yıldırım, takımın eksikleri olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Mevcut kadro iyi ama eksikleri var. İki santrfor alacağız” dedi.

#3
Foto - Aziz Yıldırım gümbür gümbür geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Tecrübeli isim, kulüpteki başarısız gidişatı durdurmak için göreve talip olduğunu söyledi. Aziz Yıldırım, “Kendi dönemimi dahil ederek söylüyorum, başarısızlığı durdurmak için göreve talibim” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Aziz Yıldırım gümbür gümbür geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Konuşmasında birlik mesajı da veren Yıldırım dikkat çeken sözler kullandı. Başkan adayı, “Bir olursak, birlikte mücadele edersek yapıyı sel olur yıkarız. Kimsenin adamı değiliz, Fenerbahçe’nin adamıyız” dedi.

#5
Foto - Aziz Yıldırım gümbür gümbür geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Toplantı sırasında bir kadın üyenin yönelttiği soru ve Aziz Yıldırım’ın verdiği cevap da gündem oldu. Kadın üyenin, “Yanınızda kadın üyeler göremedim, kadın yönetim kurulu üyesi hedefiniz nedir?” sorusuna Yıldırım, “Yönetimin yarısı kadın. Savaşa gidiyoruz. Onun için kadınlar arka planda olacak” yanıtını verdi.

#6
Foto - Aziz Yıldırım gümbür gümbür geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Aziz Yıldırım açıklamasının devamında, “Bayanlar, kadınlar, bizler fark etmez. Biz hepimiz neferiz” ifadelerini kullandı. Yıldırım’ın açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar
Dünya

İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’nin İran’a yönelik olası yeni saldırısına karşı askeri olarak hazır olduklarını açıkladı...
Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar
Dünya

Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, kandan beslenen terör devleti İsrail'in yeni büyükelçi atamasına onay vermeyeceğini duyurdu. ..
Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor
Dünya

Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarik sorunları, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle hü..
Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi
Ekonomi

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından dünya genelinde jet yakıt krizi yaşanıyor. Ülkeler bu büyük soruna çözüm aramaya başladı. Rusya'da ..
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
San Diegolu Türk, İslam Merkezi'ne yapılan saldırı anlattı
Dünya

San Diegolu Türk, İslam Merkezi'ne yapılan saldırı anlattı

San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgede yaşayan Türk vatandaşı Erbil Atay, yaşananları anlattı. Atay, sald..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23