Tarçın sanıldığı kadar masum değil mi? Sağlıklı olduğu için alınıyor ama...

. Bir diğer ve sizlere önerdiğimiz tarçın ise Çin tarçını yani tıbbi tarçın. Bu tarçın da kokusu yönüyle diğer tarçınlara benzese de içerik olarak tercih edilmesini istediğimiz tarçın grubu. Özellikle bazı danışanlarımız çubuk tarçın kullanmak istiyor ama o çubuk tarçının insan sağlığına zararı var. Günlük bir çubuk tarçın kullandığınızda kanı fazla sulandırabilir, bu da sebepsiz kanamalara neden olabilir. Normalde günlük kumarin miktarına göre belirlendiğinde bir çubuk tarçının üçte birini tüketemezsiniz. Bunu yerine günlük bir tatlı kaşığı olarak Çin tarçınını yani tıbbi tarçını öneriyoruz. Özellikle tıbbi çay firmalarının da tercih ettiği, doktor ve diyetisyenlerin önerdiği tarçın gurubu tıbbi tarçındır” dedi.