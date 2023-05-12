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Tarçın sanıldığı kadar masum değil mi? Sağlıklı olduğu için alınıyor ama...

2023-05-12 15:21:31
Tarçın sanıldığı kadar masum değil mi? Sağlıklı olduğu için alınıyor ama...

Tatlılarda ve çaylarda kullanılan tarçın, yanlış kullanıldığında ciddi sorunlara yol açıyor.

#1
Foto - Tarçın sanıldığı kadar masum değil mi? Sağlıklı olduğu için alınıyor ama...

Ülkemizde özellikle kış aylarında grip ve nezle gibi hastalıklara karşı kullanımı sıkça artan tarçın, zayıflamak için diyetlerde de öneriliyor. Halk arasında çubuk tarçın olarak bilinen Vietnam tarçını, Çin tarçını ve Seylan olarak 3 ayrı çeşitte satılan tarçın yanlış kullanımda tehlike saçıyor.

#2
Foto - Tarçın sanıldığı kadar masum değil mi? Sağlıklı olduğu için alınıyor ama...

Tarçın deyince akla halk arasında çubuk tarçın olarak bilinen Vietnam tarçını geliyor. İnsanların doğru bildikleri yanlışlar arasında yer alan bu tarçın cinsi, insan sağlığını olumsuz etkiliyor. İçerisinde kan dengeleyici maddelerin az olmasından ve kan sulandırıcı özelliğinden dolayı uzmanlar tarafından önerilmiyor.

#3
Foto - Tarçın sanıldığı kadar masum değil mi? Sağlıklı olduğu için alınıyor ama...

Diyetisyen Uçar, daha çok Çin tarçınının kullanılmasını önererek, “Özellikle kilo problemi yaşayan kişiler ciddi anlamda tatlı krizi ya da karbonhidrata yönelimleri olabiliyor. Bize gelen danışanlar tatlı krizlerinden dolayı kilo problemi yaşadıklarını söylüyorlar. Bizler de onlara sağlıklı beslenmeyi öğretmenin yanında bazı besinlerden yaralanıyoruz ve bunlardan birisi de tarçın. Ben topluma baktığımda, insanlar doğru bildikleri ama yanlış yaptıkları bir durum var tarçınla alakalı.

#4
Foto - Tarçın sanıldığı kadar masum değil mi? Sağlıklı olduğu için alınıyor ama...

İnsanlar yanlış tarçın çeşidini kullanıyorlar. Normalde üç cins tarçın vardır; birincisi Seylan tarçını, gıda sanayinde kullanılır ve kokusu güzeldir. Bir diğer tarçın cinsi ise halk arasında çubuk tarçın olarak bilinen Vietnam tarçını, bu tarçını suya kat dediğimiz cins. Ama maalesef Vietnam tarçınında kan şekerini dengeleyici azdır ve kanı fazla sulandırma etkisinden dolayı kumarin miktarı fazladır.

#5
Foto - Tarçın sanıldığı kadar masum değil mi? Sağlıklı olduğu için alınıyor ama...

. Bir diğer ve sizlere önerdiğimiz tarçın ise Çin tarçını yani tıbbi tarçın. Bu tarçın da kokusu yönüyle diğer tarçınlara benzese de içerik olarak tercih edilmesini istediğimiz tarçın grubu. Özellikle bazı danışanlarımız çubuk tarçın kullanmak istiyor ama o çubuk tarçının insan sağlığına zararı var. Günlük bir çubuk tarçın kullandığınızda kanı fazla sulandırabilir, bu da sebepsiz kanamalara neden olabilir. Normalde günlük kumarin miktarına göre belirlendiğinde bir çubuk tarçının üçte birini tüketemezsiniz. Bunu yerine günlük bir tatlı kaşığı olarak Çin tarçınını yani tıbbi tarçını öneriyoruz. Özellikle tıbbi çay firmalarının da tercih ettiği, doktor ve diyetisyenlerin önerdiği tarçın gurubu tıbbi tarçındır” dedi.

#6
Foto - Tarçın sanıldığı kadar masum değil mi? Sağlıklı olduğu için alınıyor ama...

Diyetisyen Süheyla Subaşı Uçar, Çin tarçınının kan dengeleyici özelliğe sahip olduğu için önerildiğinden bahsederek, “Özellikle tıbbi tarçını diyetlerde kullanmamızın sebebi insülin direnci olan kişilerde, nöbet hastası olan kişilerde ve karbonhidrat tüketiminden dolayı kan şekerinde sorun olan kişilerde kan şekeri dengeleyici özelliğe sahip olduğu için tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda bitki çaylarını lezzetlendirmede kullanabiliriz” diye konuştu.

#7
Foto - Tarçın sanıldığı kadar masum değil mi? Sağlıklı olduğu için alınıyor ama...

Diyetisyen Uçar, tarçının tatlı krizini önlediğinden bahsederek, “Tarçını danışanlarımıza, yatmadan önce bir bardak sıcak su içerisine 3 karanfil, bir çay kaşığı Çin tarçını, bir dilim zencefil, bir dilim limon katarak bekletmesini istiyoruz. Bu karışımı da sabah uyandığında ister ılıtarak isterse soğuk bir şekilde içmesini öneriyoruz. Güne böyle bir tarifle başlamak uyurken azımızın içerisinde oluşan mikrobiyal dengenin düzenlenmesine yardımcı olurken hem de güne kan şekerinizi dengeleyerek başlamamıza yardımcı oluyor. Ya da bitki çaylarınızda kullanabilirsiniz. Bu tarçının da kullanım sınırı var, günlük bir çay kaşığı sabah, bir çay kaşığını da gün içerisinde çaylarınıza kullanırsanız tercih edebilirsiniz. Ben karanfil gibi ağzıma almayı da çok seviyorum, tarçının o şekerli aromasını gerçekten hissediyorsunuz. Böylelikle tatlı krizlerini önler ve azınıza gereksiz besinler almanızı önlersiniz” ifadelerini kullandı.

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