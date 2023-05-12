Tarçın sanıldığı kadar masum değil mi? Sağlıklı olduğu için alınıyor ama...

Diyetisyen Uçar, tarçının tatlı krizini önlediğinden bahsederek, “Tarçını danışanlarımıza, yatmadan önce bir bardak sıcak su içerisine 3 karanfil, bir çay kaşığı Çin tarçını, bir dilim zencefil, bir dilim limon katarak bekletmesini istiyoruz. Bu karışımı da sabah uyandığında ister ılıtarak isterse soğuk bir şekilde içmesini öneriyoruz. Güne böyle bir tarifle başlamak uyurken azımızın içerisinde oluşan mikrobiyal dengenin düzenlenmesine yardımcı olurken hem de güne kan şekerinizi dengeleyerek başlamamıza yardımcı oluyor. Ya da bitki çaylarınızda kullanabilirsiniz. Bu tarçının da kullanım sınırı var, günlük bir çay kaşığı sabah, bir çay kaşığını da gün içerisinde çaylarınıza kullanırsanız tercih edebilirsiniz. Ben karanfil gibi ağzıma almayı da çok seviyorum, tarçının o şekerli aromasını gerçekten hissediyorsunuz. Böylelikle tatlı krizlerini önler ve azınıza gereksiz besinler almanızı önlersiniz” ifadelerini kullandı.