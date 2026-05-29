Tapu sahiplerine bakanlıktan son dakika uyarısı! Sadece 15 gün süreniz var, istenen belge zorunlu oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin daha sıkı takip edilmesi ve şeffaflığın artırılması amacıyla 81 ildeki tapu sahiplerini yakından ilgilendiren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yeni kurallarını yürürlüğe koydu. Yeni düzenlemeye göre, taahhütname kapsamındaki intikali yapılmamış arazilere hissedarlar veya mirasçılar tarafından itiraz gelmesi durumunda, ilgililerden mirasçılık belgesi talep edilecek ve itiraz edilen hisse oranlarının kayıtları iptal edilecek. Bakanlık tarafından istenilen bu belgelerin temin edilmesi için tapu sahiplerine 15 günlük kesin bir süre tanınırken, kendi hissesi olmayan araziler için de kira sözleşmesi veya taahhütname sunulması zorunlu hale getirildi.