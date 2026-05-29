Tapu sahiplerine bakanlıktan son dakika uyarısı! Sadece 15 gün süreniz var, istenen belge zorunlu oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin daha sıkı takip edilmesi ve şeffaflığın artırılması amacıyla 81 ildeki tapu sahiplerini yakından ilgilendiren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yeni kurallarını yürürlüğe koydu. Yeni düzenlemeye göre, taahhütname kapsamındaki intikali yapılmamış arazilere hissedarlar veya mirasçılar tarafından itiraz gelmesi durumunda, ilgililerden mirasçılık belgesi talep edilecek ve itiraz edilen hisse oranlarının kayıtları iptal edilecek. Bakanlık tarafından istenilen bu belgelerin temin edilmesi için tapu sahiplerine 15 günlük kesin bir süre tanınırken, kendi hissesi olmayan araziler için de kira sözleşmesi veya taahhütname sunulması zorunlu hale getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni düzenleme ile birlikte Çiftçi Kayıt Sistemi’nde önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Türkiye genelindeki tapu sahiplerini yakından ilgilendiren yeni dönemde, tarımsal üretimin kayıt altına alınması ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yapılan düzenlemeler kapsamında çiftçilerin kayıt işlemleri, belge süreçleri ve sistem güncellemelerine ilişkin yeni kurallar da netleşmeye başladı.

Yapılan yenilikler doğrultusunda, taahhütname kapsamında yer alan arazilerin kaydı, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya belirlenen tespit komisyonlarının yönlendirmeleriyle gerçekleştirilecek. Eğer mirasçılar ya da hissedarlar, bu arazilere yönelik itirazda bulunurlarsa, itiraz edilen hisse oranına denk gelen alanların kayıtları iptal edilecektir. Ayrıca, verasetten gelen hisselerle taahhütnameye dahil edilen araziler için de benzer bir durum söz konusu. Hissedar ya da mirasçılar itirazda bulunursa, bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sona ermesine kadar itiraz edilen alanlar için geçersiz hale gelecektir. Bu değişikliklerle tarımsal faaliyetlerin daha şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

İstenilen belgenin temin edilmesi için 15 gün süre verildi. Veraset yoluyla iştirak edilen ve taahhütname ile başvurulan arazilere hissedarlar ya da mirasçılar tarafından yapılan itirazlar, kayıtların geçerliliğini etkileyerek, taahhütname süresinin sona ermesine kadar geçerli olacak. Mirasçılar ve hissedarlar dışındaki itirazlar ise sonraki aşamalarda dikkate alınmayacak. Mirasçılık belgesinin temin edilmesi, belirli bir süre içinde sunulması gereken zorunlu bir işlem. Tapu sicilinde kayıtlı malik vefat ettiğinde, miras hakkı henüz tescil edilmemiş olan araziler, intikali yapılmamış araziler olarak değerlendirilecek.

Eğer mirasçılar, intikali henüz gerçekleştirilmemiş arazilere dair taahhütname başvurularına itiraz ederse, mirasçılık belgesi talep edilecek. Kendi hissesi olmayan kişiler için başvurulan arazilerde, hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilecek. Veraset yoluyla iştirak edilen arazilerde, hisse oranlarının belirsiz olduğu durumlarda ise, tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname istenecek.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23