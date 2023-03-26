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Tansiyonu 20 gün içinde ortadan kaldırıyor! Bal: Bin bir derde deva süper besin! Sonuca bakın, herkesi şaşırttı!

2023-03-26 12:49:48
Tansiyonu 20 gün içinde ortadan kaldırıyor! Bal: Bin bir derde deva süper besin! Sonuca bakın, herkesi şaşırttı!

Sağlıklı bir beyne sahip olmak için bazı besinlerin tüketilmesi önemlidir. Tansiyon Ani ve erken ölüm riskini yaratan sebeplerin ilk başında geliyor. Peki balı çay kaşığı tüketirseniz neler olur? Hangi rahatsızlıklarda tüketmelisiniz? İşte dikkat çeken altın değerinde detaylar... Doğanın bize sunduğu mucizelerden birisi olan bal, faydalarıyla da göz dolduruyor. Sofralardan eksik etmezseniz bu besin sayesinde şifa bulabilirisiniz....

#1
Foto - Tansiyonu 20 gün içinde ortadan kaldırıyor! Bal: Bin bir derde deva süper besin! Sonuca bakın, herkesi şaşırttı!

Bal çeşitleri arasında en pahalısı olan acı bal faydalarıyla şaşırtıyor. Yüksek tansiyondan birçok hastalığa kadar şifa dağıtan bu bal çeşidi ülkemizde yetişiyor. Her derde deva olan acı balın faydaları nelerdir? Acı bal vücudumuza ne gibi yararlar sağlar? Ramazanda bal tüketmenin sonucunu duyunca şaşıracaksınız...

#2
Foto - Tansiyonu 20 gün içinde ortadan kaldırıyor! Bal: Bin bir derde deva süper besin! Sonuca bakın, herkesi şaşırttı!

YÜKSEK TANSİYONU 20 GÜN İÇİNDE ORTADAN KALDIRIYOR- Acı bal, yüksek tansiyonu 20 gün içinde ortadan kaldırıyor. Acı balın birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Çok az yetişen ve kilosu bin liradan satılan acı balı aktarlar bir yıl önceden siparişini aldıkları müşterilerine ulaştırıyor.

#3
Foto - Tansiyonu 20 gün içinde ortadan kaldırıyor! Bal: Bin bir derde deva süper besin! Sonuca bakın, herkesi şaşırttı!

ÇOK AZ ÜRETİLEN BİR BAL ÇEŞİDİ- Bu kadar şifalı balın literatürde isminin olmamasının çok ilginç. Bu bal Karadeniz bölgesinin bin 200 rakımlı nadir yerlerinde arıların orman güllerinden elde ettiği bir bal çeşidi. Balın hasadı mayıs sonlarında başlıyor. Haziran ayının ortalarında son buluyor. Çok az üretilen bir bal çeşidi. Bu bal yendiği zaman vücuttaki iltihabı yok ediyor. Çok önemli bir özelliği daha var; tansiyonu düşürüyor.

#4
Foto - Tansiyonu 20 gün içinde ortadan kaldırıyor! Bal: Bin bir derde deva süper besin! Sonuca bakın, herkesi şaşırttı!

15 GÜN BİR ÇAY KAŞIĞI TÜKETİLMESİ LAZIM- Astım ve bronşitte mükemmel bir sonuç veriyor. Bu hastalıkları olanlar 20 günde şifa buluyor. Mide, bağırsak ve basur hastalığı olanlara çok faydalı. Bu balın yılda 15 gün bir çay kaşığı tüketilmesi lazım. Fazlası tansiyonu düşürüyor.

#5
Foto - Tansiyonu 20 gün içinde ortadan kaldırıyor! Bal: Bin bir derde deva süper besin! Sonuca bakın, herkesi şaşırttı!

Ramazanda Bal Tüketmek- Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak’a göre “Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur sofralarında balı eksik etmemek gerekiyor. Bal, mide şişkinliğini ve bağırsak koliğini dengeleyerek sindirimi kolaylaştırdığı gibi, metabolik stresi azaltması sayesinde sahurda bölünen uykunun düzenlenmesine de destek oluyor.” Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak, Ramazan boyunca iftarda ve sahurda yenen 1-2 yemek kaşığı balın, oruç tutanlara pek çok fayda sağladığını belirtiyor. Balın düzenli tüketildiğinde gastrointestinal sistemin sağlıklı şekilde işlemesine yardımcı olduğunu söyleyen Koçak, Ramazan ayının rutin beslenme düzenine getirdiği farklılıkların dengelenmesi açısından bal tüketiminin önemli olduğunun altını çiziyor: “Doğanın bizlere sunduğu en değerli besinlerden biri olan balın, bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu sayısız faydası olduğu biliniyor. Her şeyden önce doğal bir enerji kaynağı olarak vücudun performansını ve zindeliğini artırıyor. Özellikle Ramazan ayında bu zindeliğe, her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü oruç tutarken günlük aktivitelerimize devam etmek zorundayız.”

#6
Foto - Tansiyonu 20 gün içinde ortadan kaldırıyor! Bal: Bin bir derde deva süper besin! Sonuca bakın, herkesi şaşırttı!

Balın Faydaları Nelerdir? En Önemlileri ise; -Bal, prebiyotiktir. Vücuttaki yararlı hücreleri arttırır. -Cildi iyileştirir, kepeğe ve kaşınmaya iyi gelir. -Alerjik semptomları azaltır. -İçerisinde bazı kanser risklerini azaltacak flavonoidler barındırır. -Boğazı yumuşatır, öksürüğe iyi gelir. -Antibakteriyeldir. -Enerji verir.

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