Tansiyonu 20 gün içinde ortadan kaldırıyor! Bal: Bin bir derde deva süper besin! Sonuca bakın, herkesi şaşırttı!

Ramazanda Bal Tüketmek- Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak’a göre “Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur sofralarında balı eksik etmemek gerekiyor. Bal, mide şişkinliğini ve bağırsak koliğini dengeleyerek sindirimi kolaylaştırdığı gibi, metabolik stresi azaltması sayesinde sahurda bölünen uykunun düzenlenmesine de destek oluyor.” Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak, Ramazan boyunca iftarda ve sahurda yenen 1-2 yemek kaşığı balın, oruç tutanlara pek çok fayda sağladığını belirtiyor. Balın düzenli tüketildiğinde gastrointestinal sistemin sağlıklı şekilde işlemesine yardımcı olduğunu söyleyen Koçak, Ramazan ayının rutin beslenme düzenine getirdiği farklılıkların dengelenmesi açısından bal tüketiminin önemli olduğunun altını çiziyor: “Doğanın bizlere sunduğu en değerli besinlerden biri olan balın, bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu sayısız faydası olduğu biliniyor. Her şeyden önce doğal bir enerji kaynağı olarak vücudun performansını ve zindeliğini artırıyor. Özellikle Ramazan ayında bu zindeliğe, her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü oruç tutarken günlük aktivitelerimize devam etmek zorundayız.”