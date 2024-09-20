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Yaşam
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Tanesi 60 lira! Tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor

2024-09-20 21:01:14
Tanesi 60 lira! Tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor

Balıkçılık denildiğinde akla gelen ilk illerden olan Sinop’ta balık bolluğu yaşanıyor.

#1
Foto - Tanesi 60 lira! Tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor

Av sezonunun başlamasının ardından büyük ve küçük ölçekli tekneleriyle denize açılan balıkçılar, bol miktarda balık avlıyor. Başta palamut olmak üzere çinekop, hamsi, istavrit, barbunya ve kefal gibi balıkların avcılığının yoğun olarak yapıldığı kentte, tezgahlar balık çeşitleriyle süsleniyor.

#2
Foto - Tanesi 60 lira! Tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor

Palamudun tanesinin 60 liradan satıldığı kentte, diğer balık türleri ise kilogramları 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

#3
Foto - Tanesi 60 lira! Tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor

Tezgahları süsleyen balıklara vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, hava sıcaklıklarının biraz düşmesiyle avcılığının arttığını söyledi.

#4
Foto - Tanesi 60 lira! Tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor

Karadeniz'de çok farklı türde balıkların avlandığını vurgulayan Ünlü, vatandaşların istedikleri balığı tüketme imkanı bulduklarını anlattı. Ünlü, yaşanan bolluğun bu şekilde devam etmesini beklediklerini dile getirerek, "Bu sezon çok güzel avcılık yapılıyor. Tezgahlarımızda bolluk, bereket var. Palamut zaten çok bol avlanıyor. Şimdi diğer balık türleri de avlanmaya başladı. Bu durumdan hem biz çok memnunuz hem vatandaşımız." ifadesini kullandı.

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