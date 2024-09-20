Tanesi 60 lira! Tezgahlarda balık bolluğu yaşanıyor

Karadeniz'de çok farklı türde balıkların avlandığını vurgulayan Ünlü, vatandaşların istedikleri balığı tüketme imkanı bulduklarını anlattı. Ünlü, yaşanan bolluğun bu şekilde devam etmesini beklediklerini dile getirerek, "Bu sezon çok güzel avcılık yapılıyor. Tezgahlarımızda bolluk, bereket var. Palamut zaten çok bol avlanıyor. Şimdi diğer balık türleri de avlanmaya başladı. Bu durumdan hem biz çok memnunuz hem vatandaşımız." ifadesini kullandı.