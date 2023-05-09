Tamı tamına 811 milyar euro! Yerini alacak! Rakam şok etti

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) Baş Analisti Lauri Myllyvirta da AB'nin Rusya'dan ithal ettiği gaz miktarının savaş öncesine kıyasla dörtte üç oranında azaldığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti: "Ancak bu gazın büyük bir kısmının başka ülkelerden ithal edilmesi, AB'nin enerji arzını gelecekteki jeopolitik ve arz şoklarına karşı savunmasız bırakıyor ve iklim değişikliğini körüklemeye devam ediyor. Rusya'dan LNG ve boru hattı gazı ithalatı düşük seviyelerde de olsa devam ediyor: CREA, AB'nin 2023'ün ilk dört ayında Rusya'ya gaz için 5 milyar avro ödediğini tahmin ediyor. Bu rapor, ithal gazı temiz enerjiyle ikame edecek çözümlerin sadece var olmakla kalmayıp, uzun vadeli, pahalı LNG sözleşmeleri imzalamak veya yeni fosil altyapısına yatırım yapmakla kıyaslandığında ekonomik açıdan da elverişli olduğunu gösteriyor."