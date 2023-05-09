Tamı tamına 811 milyar euro! Yerini alacak! Rakam şok etti

Oxford Sürdürülebilir Finans Grubu Geçiş Dönemi Finans Araştırmaları Başkanı Gireesh Shrimali, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Rus gazından temiz enerjiye geçişin birçok faydayı beraberinde getireceğini belirterek, "Doğal gazın rüzgar ve güneş enerjisiyle ikame edilmesi, gelecekte gaz için ödeme yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. AB, fiyatları ve arzı değişken olan bir fosil yakıtın ithalatına bağımlılığı ortadan kaldırarak, enerji güvenliği endişelerini hafifletebilir, enerji maliyetleri yoluyla hayat pahalılığı krizini ele alabilir ve net sıfır emisyona ulaşma ve iklim kriziyle mücadele etme hedeflerini ilerletebilir." ifadelerini kullandı. Avrupa İklim Vakfı Üst Yöneticisi Laurence Tubiana yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliğinin pahalı Rus gazından uzaklaşmak için ekonomik, güvenli ve etik bir yol olduğunu aktararak, "Avrupa'nın en büyük gaz ithalatçıları olan Almanya, İtalya ve Fransa'nın siyasi liderleri, Rusya'nın savaş çabalarını baltalayarak vatandaşları için ucuz, güvenli ve temiz yenilenebilir enerjiden faydalanmalıdır." ifadesini kullandı.