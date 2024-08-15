Tamamen kurudu! Bakın gölden geriye ne kaldı

Gölün tamamen doğal bir oluşum olduğunu söyleyen Metin Köse, “Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar su ile dolu olan gölümüz, son 10 yıldır her yaz bu aylarda kuruyor. Sonbahar aylarında yağmurların başlamasıyla yüzeysel olarak su tutuyor. Geçmişte Tecer Dağı’ndan su bağlandı aslında ama bağlanan su da kurudu.