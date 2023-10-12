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Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

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Yaşam
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Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

2023-10-12 10:38:13
Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

İki kamyon çöp çıkartılan evden adeta bir dram çıktı.

#1
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

Adana’da yaşayan 78 yaşındaki bir kadının evi, çöplüğe dönüştü. Komşuların CİMER’e şikayeti üzerine yetkililer tarafından temizlenen evden 2 kamyon çöp çıktı.

#2
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

Yaşlı kadın, “Eşim öldükten sonra yalnız kaldım. Tek benim evim böyle değil. Ekipler herkesin evini temizliyor” dedi. Evin duvarında 1983 yılına ait takvimin asılı olduğu görüldü.

#3
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Yıldız Özgen’in eşi Mehmet, 20 sene önce hayatını kaybetti.

#4
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

Eşinden birçok apartman dairesi kalan yaşlı kadın Reşatbey Mahallesi Çekmegil Apartmanı’nda oturmaya başladı.

#5
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

İlk yıllarda hiçbir sorunu olmayan Özgen’in son yıllarda yaşa bağlı ortaya çıkan ‘Alzheimer’ hastalığı nedeniyle evi adeta çöp eve dönüştü.

#6
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

Son aylarda ise kokudan şikayet eden apartman sakinleri CİMER’e yazarak konuyu bildirdi.

#7
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

Seyhan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri de dün eve gelerek yaşlı kadını ikna etti ve belediyenin temizlik ekibi evi temizledi.

#8
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

Evden 2 kamyon çöp çıkarken evin duvarında 1983 yılına ait takvimin asılı olduğu, birçok eşyanın da eski olduğu görüldü.

#9
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

Evi temizlenirken konuşan Yıldız Özgen, “Eşim çok uzun yıllar önce vefat etti. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kimsem yok. Bu çöp tek benim evimden çıkmadı. Ekipler herkesin evini temizliyor. Nasıl oldu böyle hatırlamıyorum” dedi.

#10
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

Öte yandan apartman sakinleri yaşlı kadının maddi durumunun çok iyi olduğunu ancak ‘Alzheimer’ hastalığına yakalandıktan sonra evinin bu hale geldiğini, kimsesi olmadığı içinde bir başına hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

#11
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

#12
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

#13
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

#14
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

#15
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

#16
Foto - Tam iki kamyon dolusu... Çöp evden dram çıktı

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