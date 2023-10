Tam bir vitamin deposu! Kışın eksik etmeyin

C ve E vitamini, fenolikler, karotenoidler, organik asitler ve esansiyel yağ asitleri içeren iyi bir fitokimyasal kaynağıdır. Kuşburnu ülkemizde daha çok çay ve marmelat olarak tüketilir. İçeriğinde çeşitli vitamin ve mineraller barındıran, enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı vücudu güçlendirmeye yardımcı olabilen kuşburnu; B vitamini açısından zengin olması nedeniyle enerji metabolizmasında, sinir sisteminde, büyüme ve gelişmede de etkilidir. Kuşburnu çayı antioksidan özellikler sergileyen iyi bir C vitamini kaynağıdır. Kuşburnunun işlenmesi ve kurutulması içeriğindeki C vitamininin bir kısmını yok eder. Kuşburnu çayı, kuşburnunun sıcak su ile demlenmesiyle hazırlanır. Demleme koşulları, antioksidan bileşiklerin ekstraksiyon hızını etkileyebilir.