Tam 8 senedir biriktiriyor! Bakın o evden kaç kamyon çöp çıktı

N. E. ile ilgili yapılan çalışma hakkında bilgi veren Sosyal İncelemeci Asrın Yurdaner ise "N. E. hanımın ihbarı bize ihtiyaç sahibi olarak geldi. Biz de ihbar üzerine inceleme yapmak üzere eve geldik. Eve geldiğimizde gördüğümüz manzara da bizi şok etti. Evin her yeri yığınla çöplerle dolduydu. Zabıta Daire Başkanlığımız ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimize durum bildirilerek önce N. E. evden alındı. Ardından da temizlik ekipleri evdeki çöpü boşaltarak temizleyip ilaçladı. Sağlık sorunlarından dolayı kendi bakımını da yapmakta zorlanan N. E., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından özel bir bakımevine yerleştirdik" dedi.