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Tam 8 bin 979 adet! Ele geçirildiler

2021-06-24 17:30:42
Tam 8 bin 979 adet! Ele geçirildiler

İzmir ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda binlerce tarihi eser ele geçirildi.

#1
Foto - İzmir ve Manisa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çeşitli dönemlere ait 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Manisa'daki 3 adreste tarihi eser bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

İzmir ve Manisa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çeşitli dönemlere ait 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Manisa'daki 3 adreste tarihi eser bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

#2
Foto - Eş zamanlı düzenlenen operasyonda adres ve araçlarda yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 7 bin 906 sikke ve 1073 arkeolojik eser olmak üzere toplamda 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda adres ve araçlarda yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 7 bin 906 sikke ve 1073 arkeolojik eser olmak üzere toplamda 8 bin 979 tarihi eser ele geçirildi.

#3
Foto - Öte yandan, zanlıların bazı tarihi eserleri bir otomobilin konsol bölümü ile evin mutfağındaki özel bölmeye sakladıkları tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan L.Ö, H.D. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, zanlıların bazı tarihi eserleri bir otomobilin konsol bölümü ile evin mutfağındaki özel bölmeye sakladıkları tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan L.Ö, H.D. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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